28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України у Twitter.

Рішення підтримали 168 депутати, тоді як двоє парламентарів проголосували проти.

Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове.

Він висловив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх.

У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!”, – мовиться у дописі глави держави.

Визнання парламентом 🇫🇷 Голодомору 1932–1933 років геноцидом 🇺🇦 народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок 🇫🇷 у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! 🇺🇦🤝🇫🇷 pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

22 березня Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у парламентському колоквіумі “Україна: її минуле, Голодомор, де закликала французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Зауважимо, 23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.