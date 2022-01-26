Про це повідомляє ABC News.
Закон також дає можливість подавати позови від імені потерпілих, які вагаються або не можуть самі повідомити поліцію.
Лоуренс Вансюнеброк, яка допомогла керувати ухваленням закону, повідомила, що він буде спрямований на “всіх тих, хто прирівнює ідентичність або сексуальну орієнтацію до хвороби”.
Немає чого лікувати”, — зазначила Лоуренс.
Міністерка гендерної рівності та різноманіття Елізабет Морено назвала так звані конверсійні терапії “варварськими” і наголосила законодавцям, що страждання, яких вони завдають, “дуже часто залишають сліди на тілах і розумах”.
Згідно з новим законом, зусилля, “які мають на меті змінити сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність” і які впливають на фізичне або психічне здоров’я жертв, караються до двох років ув’язнення та штрафом до 34 000 доларів.
Покарання може збільшитися до трьох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 50 000 доларів за замах на неповнолітніх або на інші уразливі групи людей.
Давайте пишатися цим. Тому що бути собою – це не злочин”, — прокоментував ухвалення закону президент Франції Еммануель Макрон.
Закон набуде чинності протягом наступних 14 днів після підписання.
- Також у Німеччині 125 співробітників римо-католицької церкви, серед яких священники, вчителі та церковні адміністратори, заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+. Вони вимагають припинити дискримінацію спільноти.
- Раніше Європейський суд справедливості ухвалив визнання одностатевих батьків та їхніх дітей сім’єю в усіх країнах-членах.
- Відомо, що протягом останнього року на території США було вбито 45 трансперсон через їх приналежність до ЛГБТК+-спільноти. Про них у щорічній доповіді згадав президент США Джо Байден.