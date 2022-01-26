У Франції ухвалили новий закон, який забороняє "конверсійну терапію", а також дозволяє тюремне ув’язнення та штрафи для тих, хто використовує таку практику, аби спробувати змінити сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність ЛГБТК+.

Про це повідомляє ABC News.

Закон також дає можливість подавати позови від імені потерпілих, які вагаються або не можуть самі повідомити поліцію.

Лоуренс Вансюнеброк, яка допомогла керувати ухваленням закону, повідомила, що він буде спрямований на “всіх тих, хто прирівнює ідентичність або сексуальну орієнтацію до хвороби”.

Немає чого лікувати”, — зазначила Лоуренс.

Міністерка гендерної рівності та різноманіття Елізабет Морено назвала так звані конверсійні терапії “варварськими” і наголосила законодавцям, що страждання, яких вони завдають, “дуже часто залишають сліди на тілах і розумах”.

Згідно з новим законом, зусилля, “які мають на меті змінити сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність” і які впливають на фізичне або психічне здоров’я жертв, караються до двох років ув’язнення та штрафом до 34 000 доларів.

Покарання може збільшитися до трьох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 50 000 доларів за замах на неповнолітніх або на інші уразливі групи людей.

Давайте пишатися цим. Тому що бути собою – це не злочин”, — прокоментував ухвалення закону президент Франції Еммануель Макрон.

Закон набуде чинності протягом наступних 14 днів після підписання.