Франція заявила про посилення санкцій проти РФ після «різанини в Бучі»

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.
Голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав посилити на РФ економічний тиск. За його словами, злочинні дії російського керівництва та військових не мають залишитися безкарними.
“Необхідно продовжувати та посилювати міжнародний економічний тиск на Росію. Ми працюватимемо спільно з нашими партнерами, українською владою та компетентними міжнародними судами, включаючи Міжнародний кримінальний суд, над тим, щоб ці дії (Росії – ред.) не залишилися безкарними, щоб винні в цьому злочині відповіли за свої дії, – йдеться в повідомленні.
Німецький уряд теж відреагував на жорстокі вбивства цивільних російськими окупантами. Вони заявили, що посилять оборонну підтримку для України та санкції проти РФ.
- Нагадаємо, після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти Росії.
- Також голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.