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Франція заявила про посилення санкцій проти РФ після «різанини в Бучі»

У Франції заявили, що після побачених жорстоких вбивств окупантами з РФ у Бучі (Київська область), посилять санкційний тиск.

Неділя, 3 квітня 2022, 17:59
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Про це повідомляє французьке видання  Le Parisien.

Голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав посилити на РФ економічний тиск. За його словами, злочинні дії російського керівництва та військових не мають залишитися безкарними.

“Необхідно продовжувати та посилювати міжнародний економічний тиск на Росію. Ми працюватимемо спільно з нашими партнерами, українською владою та компетентними міжнародними судами, включаючи Міжнародний кримінальний суд, над тим, щоб ці дії (Росії – ред.) не залишилися безкарними, щоб винні в цьому злочині відповіли за свої дії, – йдеться в повідомленні.

Німецький уряд теж відреагував на жорстокі вбивства цивільних російськими окупантами. Вони заявили, що посилять оборонну підтримку для України та санкції проти РФ.

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