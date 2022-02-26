Франція захопила вантажне судно під російським прапором

Французька влада захопила комерційне судно під російським прапором 26 лютого в протоці Ла-Манш, повідомив речник префектури Французького каналу.
Зазначається, що “Балтійський лідер” під російським прапором – комерційне судно, що перевозило автомобілі – було зупинено французькими чиновниками в Ла-Манші та перенаправлено в порт Булонь.
Митники розпочали перевірку судна, яке підозрюється у належності компанії, проти якої введені європейські санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Наразі французька митниця розпочала розслідування.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські кораблі обстріляли два цивільні іноземні судна біля порту “Південний”.
- Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляв, бункерувальник “Міленіум Спіріт” з молдовським прапором був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний. Наразі зв‘язку з судном немає, обставини з’ясовуються.
- Президент Франції Еммануель Макрон запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що Франція підтримуватиме Україну на тлі російського вторгнення.
- Також Казахстан, один з найближчих союзників і південний сусід Росії, відмовляє в проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.