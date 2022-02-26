Франція захопила вантажне судно під російським прапором

Французька влада захопила комерційне судно під російським прапором 26 лютого в протоці Ла-Манш, повідомив речник префектури Французького каналу.

Зазначається, що “Балтійський лідер” під російським прапором – комерційне судно, що перевозило автомобілі – було зупинено французькими чиновниками в Ла-Манші та перенаправлено в порт Булонь.

Митники розпочали перевірку судна, яке підозрюється у належності компанії, проти якої введені європейські санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Наразі французька митниця розпочала розслідування.