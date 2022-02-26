14:47 Миколаїв переходить до кругової оборони міста
14:39 Угорщина не блокуватиме відключення РФ від SWIFT
14:11 Франція захопила вантажне судно під російським прапором
13:44 Міноборони РФ мовчить про втрати своєї армії – CNN
13:23 Звернення Зеленського: Київ і ключові міста навколо столиці контролює ЗСУ
12:53 З бандитами не грають: Збірна Польщі з футболу не гратиме з Росією в плей-оф Чемпіонату Світу
12:22 Російські агенти розпитують дані українців через месенджери – РНБО
11:49 Від рук загарбників загинуло 198 осіб та 1115 поранено – Міністр охорони здоров’я
11:17 Поблизу Стоянки підірвано міст – ВІДЕО
10:45 ДРГ загарбника намагається висадитися на лівому березі Києва
10:10 Кличко: Російських військ у Києві наразі немає
09:55 Військові РФ за минулу добу не здобули жодної оперативно-тактичної переваги – Подоляк
09:19 Не вірте фейкам – Зеленський звернувся до українців
08:41 Окупанти потрапили ракетним ударом у житловий будинок на Жулянах
08:10 Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України – дані Генштабу ЗСУ
07:58 «Горіти тобі, Миколо, в Адському Вогні!» – Потап звернувся до Баскова та інших росіян
06:11 Депутат Держдуми закликав припинити війну
05:58 У Василькові бої відбувалися на центральній вулиці – міська голова
05:44 Окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській області, не пропускають цивільних
05:23 Росія погрожує Фінляндії та Швеції в разі вступу до НАТО
05:00 «Ніхто до нас не йде»: українські захисники відстояли Миколаїв
04:44 World Central Kitchen забезпечуватиме харчування вздовж українського кордону
04:16 Над Білою Церквою збито другий російський Іл-76
Ексклюзив
04:05 Емпайр-Стейт-Білдінг засяяв синьо-жовтим на підтримку України

Франція захопила вантажне судно під російським прапором

26 лютого Франція захопила вантажне судно під російським прапором через підозру в порушенні санкцій.

Субота, 26 лютого 2022, 14:11
Підтримати
Про це інформує американський телеканал CNN.

Французька влада захопила комерційне судно під російським прапором 26 лютого в протоці Ла-Манш, повідомив речник префектури Французького каналу.

Зазначається, що “Балтійський лідер” під російським прапором – комерційне судно, що перевозило автомобілі – було зупинено французькими чиновниками в Ла-Манші та перенаправлено в порт Булонь.

Митники розпочали перевірку судна, яке підозрюється у належності компанії, проти якої введені європейські санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Наразі французька митниця розпочала розслідування.

Читайте також:

Санкції проти російського спорту: як світ зреагував на вторгнення в Україну

Теги: Франція, російське судно, російсько-українська війна, санкції

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook