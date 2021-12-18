Франція заборонила британським туристам, через побоювання поширення штаму коронавірусу «Омікрон», відвідувати гірськолижні курорти. Власники курортів вважають, що це призведе до економічної катастрофи.

Про заборону оголосили у четвер – за два дні до початку курортного сезону, повідомляє міжнородне інформаційне агентство CNN.

“Це економічна катастрофа”, – сказав директор курорту Крістоф Лаваут, зазначивши, що до Валь д’Ізеру більшість клієнтів приїжджає з Великобританії.

Він додав, що жоден бізнес у будь-якому секторі не може вижити, втрачаючи 42% клієнтів за два дні» та що його курорту буде потрібна допомога уряду.

Про конкретну допомогу уряд поки що не заявляв.

Статистичне управління Франції цього тижня прогнозувало, що відновлення економіки країни після пандемії цього року виявилося сильнішим, ніж очікувалося, з темпами зростання до 52-річного максимуму, оскільки обмеження COVID були ослаблені, а кампанія вакцинації набрала обертів із середини року.

Але для лижного сектора надії на найкращі часи після сезону 2020/2021 були практично знищені, і витяги були закриті, що не дуже зручно.

Жан-Марк Сільва з асоціації France Montagne сказав, що британці становлять найбільшу групу іноземних відвідувачів французьких гірських курортів та становлять 9% клієнтів – і ще більшу частку бізнесу, оскільки вони насолоджуються гостинністю після катання на лижах. .

“Британці люблять гори, і їх насправді не так багато в їхній країні, тому вони зробили французькі гори своїми власними. Це не та ж клієнтура, що і у французів. Французький відвідувач тут, щоб кататися на лижах. Британський відвідувач кататиметься на лижах, але він також буде першим на заняттях після катання на лижах… У них така культура пабів. Вони витрачають більше за інших”, – сказав Сільва.

У повідомлінні сказано, що згідно з новими правилами, поїздки з Великобританії до Франції на канікулах заборонені.

Марк Танзер, виконавчий директор британської туристичної асоціації ABTA, також сказав, що цей крок «завдасть удару по індустрії зимового туризму».

В Альп д’Юез, у французьких Альпах, таких як Валь д’Ізер, британські відвідувачі становлять чверть клієнтури.

Глава туристичного офісу Франсуа Баджілі висловив сподівання, що збитки будуть компенсовані до Різдва, коли більшість клієнтів – французи.

“Але у січні, коли французи не часто бувають у відпустках, коли у нас багато іноземних туристів, це буде справжнім хітом. “Це клієнти, які в середньому витрачають більше, ніж інші, беруть уроки катання на лижах, ходять до ресторанів, багато гуляють, тому втрата чверті відвідувачів означає втрату понад чверть нашого бізнесу”, – сказав він.