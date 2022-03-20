Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер зазначив, що Центробанку РФ заморозили загальну суму у 22 мільярди євро. Ще 150 мільярдів доларів належали приватним особам.
У Франції також арештували нерухомість загальною вартістю 0,5 мільярда євро. Вона належить приблизно 30 росіянам. Також йдеться про дві яхти росіян вартістю 150 млн євро.
Зазначається, що активи не вилучили у громадян РФ, але вони більше не зможуть ними скористатися. Зокрема перепродати чи монетизувати їх. Раніше міністр зазначав, що Франція націлена на “серце російської системи” під правлінням Путіна — олігархів.
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