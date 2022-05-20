Поранених українців та онкохворих дітей евакуювали з Польщі до Франції спеціальним авіарейсом для подальшого лікування.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на Міністерство закордонних справ Франції.

Сьогодні, 20 травня, перший спецрейс евакуював з Польщі сімох поранених під час війни українців, а також трьох українських дітей, хворих на рак, та їх опікунів. Пацієнтів планують направити до медичних закладів у різних містах Франції для подальшого лікування за рахунок держави.

У повідомленні МЗС також зазначається, що Франція залишається відданою підтримці України та її народу, який постраждав внаслідок військової агресії Росії.