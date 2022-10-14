Про це йдеться у повідомленні пресслужби Danone.
У компанії наголосили, що 14 жовтня вирішили розпочати процес передачі ефективного контролю свого бізнесу Essential Dairy and Plant-based (EDP) у Росії.
“Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу своїх співробітників, споживачів і партнерів”, – мовиться у заяві.
У компанії додали, що за перші дев’ять місяців 2022 року на бізнес у Росії припадало близько 5% чистих продажів компанії.
За підрахунками Danone, власні витрати через відмову від бізнесу у РФ можуть становити близько 1 млрд євро.
Варто зауважити, що компанія Danone працювала у РФ протягом 30 років. Окрім однойменного бренду, компанії також належать торгові марки “Простоквашино”, “Активиа”, Actimel, “Растишка”, “Тема”, Danissimo, “Бio Баланс” та інші.
- На російському ринку продовжують працювати 1 169 міжнародних компаній. Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід, однак 40,2% ще залишаються у РФ. Також 17,1% вичікують і лише 4,3% вийшли повністю.