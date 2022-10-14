Французька харчова компанія "Danone" оголосила вихід з ринку РФ. У компанії наголосили, що вирішили передати контроль над своїм бізнесом на території Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Danone.

У компанії наголосили, що 14 жовтня вирішили розпочати процес передачі ефективного контролю свого бізнесу Essential Dairy and Plant-based (EDP) у Росії.

“Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу своїх співробітників, споживачів і партнерів”, – мовиться у заяві.

У компанії додали, що за перші дев’ять місяців 2022 року на бізнес у Росії припадало близько 5% чистих продажів компанії.

За підрахунками Danone, власні витрати через відмову від бізнесу у РФ можуть становити близько 1 млрд євро.

Варто зауважити, що компанія Danone працювала у РФ протягом 30 років. Окрім однойменного бренду, компанії також належать торгові марки “Простоквашино”, “Активиа”, Actimel, “Растишка”, “Тема”, Danissimo, “Бio Баланс” та інші.