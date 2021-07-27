ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) надала Ніцці (Франція) статус світової спадщини.

Про це повідомили у Twitter ЮНЕСКО.

Відтак, це туристичне середземноморське місто приєднається до більш ніж 40 об’єктів у Франції, які вже мають статус світової спадщини.

Як повідомляє AFP, на рішення ЮНЕСКО відреагував мер міста Крістіан Естрозі. За його словами, історія Ніцци, яка має глибоке коріння, створила унікальну архітектуру, яка є зразком для багатьох інших міст світу.

Ніцца – місто, що розташоване на узбережжі Середземного моря. Його вважають частиною Французької Рив’єри – курортної зони на території Франції та Монако.

У Ніцці мешкає приблизно мільйон жителів. Наразі місто є другим за величиною містом на французькому узбережжі Середземного моря після Марселя і п’ятим за величиною у Франції.

Щороку Ніцца приймає мільйони туристів з усього світу. Аеротранспорт міста вважається одним з найбільш навантажених у країні.

Статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО надається об’єктам, що мають особливу універсальну цінність для людства. Він сприяє забезпеченню фінансування для збереження місцевих пам’яток.