Про це повідомили у Twitter ЮНЕСКО.
Відтак, це туристичне середземноморське місто приєднається до більш ніж 40 об’єктів у Франції, які вже мають статус світової спадщини.
🔴 BREAKING!
New inscription on @UNESCO #WorldHeritage List: Nice, Winter Resort Town of the Riviera, #France 🇫🇷. Félicitations! 👏
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/GQkUmyvtgo
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 27, 2021
Як повідомляє AFP, на рішення ЮНЕСКО відреагував мер міста Крістіан Естрозі. За його словами, історія Ніцци, яка має глибоке коріння, створила унікальну архітектуру, яка є зразком для багатьох інших міст світу.
Ніцца – місто, що розташоване на узбережжі Середземного моря. Його вважають частиною Французької Рив’єри – курортної зони на території Франції та Монако.
У Ніцці мешкає приблизно мільйон жителів. Наразі місто є другим за величиною містом на французькому узбережжі Середземного моря після Марселя і п’ятим за величиною у Франції.
Щороку Ніцца приймає мільйони туристів з усього світу. Аеротранспорт міста вважається одним з найбільш навантажених у країні.
Статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО надається об’єктам, що мають особливу універсальну цінність для людства. Він сприяє забезпеченню фінансування для збереження місцевих пам’яток.
- Раніше повідомлялося, що ЮНЕСКО вирішило не включати Венеції до списку пам’яток, які знаходяться під загрозою зникнення.