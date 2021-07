Про це повідомили у Twitter ЮНЕСКО.

Відтак, це туристичне середземноморське місто приєднається до більш ніж 40 об’єктів у Франції, які вже мають статус світової спадщини.

🔴 BREAKING!

New inscription on @UNESCO #WorldHeritage List: Nice, Winter Resort Town of the Riviera, #France 🇫🇷. Félicitations! 👏

ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/GQkUmyvtgo

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 27, 2021