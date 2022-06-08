Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України RAU з посиланням на лист “Брокард Україна” компаніям-партнерам.
Сума угоди не розголошується.
Угоду завершено ще 23 травня 2022 року, про що й було проінформовано Антимонопольний комітет України (АМКУ).
Після оформлення всіх документів Philippe Benacin Holding буде єдиним власником як ТОВ “Брокард Україна”, що займається роздрібною торгівлею косметикою та парфумерією, так і ТОВ “Егзагон”, яке є одним з найбільших дистриб’юторів України у сфері товарів для краси.
З 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської мережі “Л’Этуаль” Тетяна Володіна.
Метою Philippe Benacin Holding є подальший розвиток і посилення позицій торговельної мережі Brocard Ukraine.
Станом на 1 січня 2022 року мережа нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 осіб.
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