Французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding придбав 100% акцій двох провідних українських компаній, що працюють у косметично-парфумерній галузі: ТОВ “Брокард-Україна” та ТОВ “Егзагон”.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України RAU з посиланням на лист “Брокард Україна” компаніям-партнерам.

Сума угоди не розголошується.

Угоду завершено ще 23 травня 2022 року, про що й було проінформовано Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Після оформлення всіх документів Philippe Benacin Holding буде єдиним власником як ТОВ “Брокард Україна”, що займається роздрібною торгівлею косметикою та парфумерією, так і ТОВ “Егзагон”, яке є одним з найбільших дистриб’юторів України у сфері товарів для краси.

З 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської мережі “Л’Этуаль” Тетяна Володіна.

Метою Philippe Benacin Holding є подальший розвиток і посилення позицій торговельної мережі Brocard Ukraine.

Станом на 1 січня 2022 року мережа нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 осіб.