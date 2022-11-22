Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит у розмірі до 100 мільйонів євро на пільгових умовах для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

18 листопада уряд прийняв постанову “Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку”, розроблену Мінфіном.

Прийнятою постановою врегульовано залучення коштів зазначеного кредиту у 2022 році, а також затверджено його основні умови. Відтак, на суму кредиту нараховуються відсотки за процентною ставкою 1,04 % річних. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору, з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору.

Крім того, залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів України і Французьким агентством розвитку.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України прийняв розпорядження щодо внесення змін до договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення на 160 млн євро пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проєктів.

Відтак, кредитні кошти в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів отримають: “Укравтодор” – 94,1 млн євро на розбудову дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. Держмитслужба – 58,9 млн євро на облаштування пунктів пропуску “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”, закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску “Ягодин”, “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”.

Також кошти отримає адміністрації Держприкордонслужби – 7 млн євро на закупівлю безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону.