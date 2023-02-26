Французька оборонно-технологічна група Thales хоче найняти 12 тисяч нових співробітників у 2023 році. Компанія має підвищений попит на їхню продукцію з початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило Reuters.

За словами генерального директора компанії Патріса Кейна, за останні 8 років компанія набирала від 5 тисяч до 8 тисяч працівників на рік. Минулого року комплекс найняв 11,5 тисяч нових співробітників. Всього компанія має штаб 80 тисяч осіб.

Нещодавно генеральний директор Thales зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Він повідомив, що Франція поставить Україні свою радіолокаційну систему ППО Ground Master 200 у травні.

Компанія спеціалізується на обороні, безпеці, аеронавтиці, космосі, ідентифікації та цифровій безпеці. Гендиректор підкреслив, що діяльність Thales швидко розвивається.

Зазначено, що акції Thales, найбільшого постачальника збройової електроніки в Європі, зросли майже на 60% з початком російської агресії в Україні 24 лютого 2022 року. Крім того, компанія долучається до виготовлення систем ППО SAMP/T, яку Україні мають передати Італія та Франція.