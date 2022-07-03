Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

Ніколенко назвав французьке видання жертвою російської пропаганди. Зокрема, незаконні збройні формування, які зараз воюють на сході України, видання назвало “українськими сепаратистами”. Так вони виставляють неспровоковану агресію Російської Федерації, представлену під соусом “денацифікації та демілітаризації”, що означає примус держави відмовитися від будь-яких проявів самобутності (адже їх у РФ і називають “нацизмом”) і заперечення права держави на самозахист.

“Воно [видання] кричуще називає російську армію вторгнення “українськими сепаратистами”, представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт – Кремль це схвалює. Що далі – “українські сепаратисти” стріляють крилатими ракетами з Каспію?”, – написав речник МЗС.

Дописи за останні кілька днів стосовно війни на сході України також супроводжуються формулюванням про “українських сепаратистів”, рідше – “українських сепаратистів” і “російських сил”, які їм допомагають. Але на передньому плані все одно виходять саме мовбито військові, які складаються із місцевих жителів, що підтримують відділення регіону. Саме цю риторику РФ використовувала під час гібридної війни 2014-2022 років.