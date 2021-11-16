Шестеро активістів з міжнародної організації Greenpeace заблокували залізницю на півдні Франції. Причиною стало запобігання експорту переробленого урану до Росії.

Про це повідомило американське агентство Associated Press.

Активісти перекрили залізничні колії біля сховища продуктів перероблювання відпрацьованого ядерного палива у П’єрлаті, що на півдні Франції.

Як зазначає агентство, активісти вимагають, щоб Франція самостійно займалася перероблюванням відпрацьованого ядерного палива, а не спрямовувала його до Росії.

“Ми шкодуємо щодо відсутності прозорості, насамперед коли справа доходить до того, що відбувається з ядерними відходами в Сибіру. Будь-яка конверсія урану на Сіверському заводі залишає не менш як 85% вихідного матеріалу невикористаним, після чого це залишається в Росії”, – сказав Роджер Спаутц, голова ядерної кампанії Greenpeace у Франції.

Раніше французька компанія Orano підписала угоду з російським “Росатомом” щодо купівлі 1150 тонн переробленого урану. Останні планують перетворити використаний уран на ядерне паливо на своєму Сіверському заводі в Сибіру, після чого використати його в реакторах для виробництва енергії.

Перші дві партії ядерного палива були спрямовані до Росії в січні та лютому поточного року. Третю – доставили 8 листопада.

Дії активістів відбулися після того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив цього місяця, що країна планує побудувати свої перші нові ядерні реактори за останні десятиріччя для досягнення своєї мети стосовно скорочення викидів.

Франція залежить від ядерної енергії, але реактори в країні старіють, а будівництво нових – відстає від усіх графіків на кілька років.

Ядерна енергія виробляє значно менше викидів парникових газів, ніж вугілля, нафта чи газ. Але атомні електростанції дорого будувати та обслуговувати відходи виробництва, які залишаються смертельними протягом десятків тисяч років.