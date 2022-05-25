Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські артилеристи швидко опанували французькі гаубиці "Caesar" і зброя вже на передовій, допомагає у боротьбі з російськими окупантами.

Про це він написав у Facebook.

Залужний наголосив, що “Caesar” – це самохідна артилерійська установка (САУ) нового покоління, яка дає змогу уразити противника на відстані понад 20 км від лінії фронту з високою точністю.

Власне на такій відстані розташовані артилерія, резерви та пункти управління ворога. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

“Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО”, – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також зауважив, що гаубиці “Caesar” забезпечують живучість екіпажу та комфортні умови роботи. Вони працюють за принципом: вогонь-маневр-вогонь.

За словами Залужного, українські артилеристи освоїли французькі гаубиці за 2-3 години. Він подякував партнерам, які надали ЗСУ таке озброєння та наголосив, що вона допомагає наблизити перемогу України.