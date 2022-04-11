До України прибули французькі жандарми, тобто військові правоохоронці. Група осіб буде розслідувати воєнні злочини, які скоїли російські військові в Київській області.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Французські правоохоронці прибули до Львова. Група передбачає технічних та наукових жандармів. Вони приїхали для того, щоб допомогти українській стороні у розслідуванні воєнних злочинів навколо Києва.

“Франція – перша, хто надає таку допомогу”, – зазначив дипломат. Французські спеціалісти почнуть роботу у Київській області вже завтра. Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що країна допоможе збирати докази два дні тому, після чого до України скерували групу жандармів.

“Навіть приймаючи максимальні запобіжні заходи, які я повинен прийняти як глава держави, можу сказати, що це воєнні злочини росіян”, – заявив Макрон.