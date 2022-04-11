Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Французські правоохоронці прибули до Львова. Група передбачає технічних та наукових жандармів. Вони приїхали для того, щоб допомогти українській стороні у розслідуванні воєнних злочинів навколо Києва.
“Франція – перша, хто надає таку допомогу”, – зазначив дипломат.
Французські спеціалісти почнуть роботу у Київській області вже завтра. Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що країна допоможе збирати докази два дні тому, після чого до України скерували групу жандармів.
“Навіть приймаючи максимальні запобіжні заходи, які я повинен прийняти як глава держави, можу сказати, що це воєнні злочини росіян”, – заявив Макрон.
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