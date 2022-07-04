Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Журналісти France 24 разом з рятувальниками розвозили воду цивільним жителям. Сюжет перервали звуки вибухів.
“Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти”, – йдеться у повідомленні.
Телевізійники не вирізали з сюжету кадри російських обстрілів. Додатково стосовно постраждалих не йшлося.
У Донецькій області через постійні обстріли та активні бойові дії проблеми з постачанням води ще з початку російського вторгнення. Неможливо повністю відновити водопостачання, оскільки для ремонтних робіт необхідно запровадити режим тиші.
- Нагадаємо, у Маріуполі внаслідок війни знищена майже вся комунальна інфраструктура. Головною проблемою залишається вода, до якої мають доступ лише 3% жителів міста.
- Очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що на територіях, де Збройні сили чинили опір російським окупантам, російським вогнем було знищено близько 90% інфраструктури.