Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Журналісти France 24 разом з рятувальниками розвозили воду цивільним жителям. Сюжет перервали звуки вибухів.

“Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти”, – йдеться у повідомленні.

Телевізійники не вирізали з сюжету кадри російських обстрілів. Додатково стосовно постраждалих не йшлося.

У Донецькій області через постійні обстріли та активні бойові дії проблеми з постачанням води ще з початку російського вторгнення. Неможливо повністю відновити водопостачання, оскільки для ремонтних робіт необхідно запровадити режим тиші.