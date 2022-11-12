Французький актор Жерар Депардьє, який отримав громадянство РФ в 2013 році, вирішив закрити в країні свій продюсерський центр "ПЦ ЖД".

Про це пишуть росЗМІ.

Друг та продюсер актора Арно Фріллі пояснив, що закриття центру пов’язане з паузою в роботі.

“Цю структуру було створено для розвитку аудіовізуальних проектів. Без активної діяльності ця система марна, оскільки вона потребує витрат навіть у період простою”, — пояснив продюсер.

Водночас Фрілле зазначив, що рішення “ні в якому разі не пов’язане” із ситуацією, що виникла через війну РФ проти України.

У січні 2013 року Депардьє отримав російський паспорт у Сочі під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Актор подав на громадянство РФ через незгоду з планами французького уряду запровадити в країні 75% податок на розкіш.

29 серпня 2014 року Жерар Депардьє заявив, що Україна є частиною РФ.

28 липня 2015 р. СБУ на підставі подання Міністерства культури ухвалила рішення про заборону в’їзду Депардьє на територію країни на 5 років.

4 серпня Віктор Ющенко зазначив, що Депардьє ще декілька років тому називав Путіна нецензурними словами. Ющенко додав, що вважав таку позицію Депардьє його переконанням, тому не може уявити, які мотиви змусили “людину в роках так помилятися”.

8 серпня 2015 року Депардьє внесено до “Чорного списку Міністерства культури України”.

У березні 2022 року засудив офіційне вторгнення РФ в Україну та засудив Путіна за “злочинні безчинства” в Україні. Разом з тим, Депардьє заявив, що російський народ не несе відповідальність за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як Володимир Путін.