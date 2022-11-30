Про це повідомило France24.
Французський багет є хлібним виробом, який виготовляється з суміші пшеничного борошна, води, дріжджів з додаванням солі. Цей багет вважається таким же символом Франції, як Ейфелева вежа.
Багет був популярним у Франції принаймні сто років. Крім того, існує кілька міфів щодо його походження.
За однією версією пекарі Наполеона Бонапарта придумали витягнуту форму, щоб військовим було легше його брати з собою. За іншою легендою, багет винайшов австрійський пекар Август Занг.
У Франції багет продається приблизно за 1 євро за штуку. Слово означає “паличка” або “естафета”. Щороку у країні випікають понад шість мільярдів багетів.
Секрет виготовлення полягає у тому, що тісто багета має “відпочивати” від 15 до 20 годин. Це повинно відбуватися при температурі від 4 до 6 ℃.
Крім того, у Франції щороку проходять загальнонаціональні конкурси на найкращий багет у країні. Попри однакові інгредієнти кожна пекарня має власний стиль.
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