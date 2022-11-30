Про це повідомило France24.

Французський багет є хлібним виробом, який виготовляється з суміші пшеничного борошна, води, дріжджів з додаванням солі. Цей багет вважається таким же символом Франції, як Ейфелева вежа.

Багет був популярним у Франції принаймні сто років. Крім того, існує кілька міфів щодо його походження.

За однією версією пекарі Наполеона Бонапарта придумали витягнуту форму, щоб військовим було легше його брати з собою. За іншою легендою, багет винайшов австрійський пекар Август Занг.

У Франції багет продається приблизно за 1 євро за штуку. Слово означає “паличка” або “естафета”. Щороку у країні випікають понад шість мільярдів багетів.

Секрет виготовлення полягає у тому, що тісто багета має “відпочивати” від 15 до 20 годин. Це повинно відбуватися при температурі від 4 до 6 ℃.

Крім того, у Франції щороку проходять загальнонаціональні конкурси на найкращий багет у країні. Попри однакові інгредієнти кожна пекарня має власний стиль.