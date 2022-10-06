Енергетичний гігант TotalEnergies з Франції не планує завершувати постачання скрапленого природного газу (СПГ) з РФ. Компанія залишить російський ринок лише у випадку запровадження санкцій ЄС.

Про це повідомило Reuters.

За словами виконавчого директора компанії Патріка Пуйанна, транспортування СПГ з РФ будуть здійснювати до санкцій або тиску з боку ЄС. Якщо введуть обмеження, то компанія негайно припинить імпорт.

Зазначено, що французська компанія не фінансує нові проєкти в Росії. Нині енергетичний гігант має контракт із російським “Ямал СПГ”. Договір передбачає 4 мільйони тонн на рік до 2032 року.

“Франція імпортувала 5 мільярдів кубометрів російського СПГ за перші вісім місяців 2022 року, випередивши Японію та ставши найбільшим імпортером російського СПГ у лютому та березні”, — зазначило агентство з посиланням на звіт Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

На думку виконавчого директора, аби забезпечити Європу газом, треба послідувати прикладу Японії, тобто “укласти довгострокові контракти з великими обсягами”. За його словами, компанія буде відданою довгостроковим контрактам.

Раніше TotalEnergies заявляла, що посилює кроки до розриву зв’язків із РФ, бо у неї “немає майбутнього з Росією”. Компанія планувала збільшити інвестиції, які допоможуть замінити російський газ.