TotalEnergies, нафтогазовий гігант зі Франції, постачає газовий конденсат для виробництва авіапалива. Ймовірно його використовують для забезпечення російських винищувачів, які воюють в Україні.

Про це повідомила Monde.

TotalEnergies продовжує працювати на російському ринку. Нафтовий гігант має частку в 49% у підприємстві та ще 51% – у російського “Новатека”. Виявилося, що фірма експортує газ не тільки до Європи.

Видання викрило, що TotalEnergies отримує дохід від продажу газового конденсату. Він проходить процедуру оброблювання та після продукцією заправляють російські літаки.

“Нафтовий гігант разом із місцевим партнером – “Новатек” – керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні”, – пише газета.

Інформацію зібрала неурядова організація Global Witness. З Refinitiv отримали фінансову базу даних. За отриманою інформацією відстежили лангцюги постачання від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево). На кожній з них розміщувалася ескадрилья багатоцільових винищувачів.

Amnesty International та інші правозахисні групи заявляли, що з цих авіабаз завдавали ударів по цивільному населенню, як от в Маріуполі. На Морозовській і Мальчево дислокуються СУ-25, СУ-30 або СУ-34,.

“Більшість бомбардувань Маріуполя здійснила бойова авіація, що базувалася в Морозівській, розташованій у Ростовській області. Le Monde зібрала кілька свідчень тих, хто вижив у Маріуполі, про те, що місто бомбардували літаки СУ, які часто кружляли над містом”, – йдеться в статті.

TotalEnergies публічно засудила російське вторгнення в Україну. Компанія заявила, що не приймає рішень стосовно видобутку конденсату “Новатеком” і не контролює продажі. Акціонер приймає рішення самостійно.

“Мажоритарні пороги залежать від характеру рішень”, – заявили в TotalEnergies, визнаючи де-факто можливість блокувати певні рішення.