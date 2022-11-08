Французький кардинал Жан-П'єр Рікар зізнався, що 35 років тому скоїв сексуальне насилля щодо 14-річної дівчинки. Це сталось у його перші дні перебування у католицькій церкві.

Про це повідомляє The Guardian.

Один із високопоставлених прелатів католицької церкви Франції зізнався у жорстокому поводженні з 14-річною дівчинкою 35 років тому та оголосив про відмову від своїх релігійних обов’язків.

Кардинал Жан-П’єр Рікар зробив письмову заяву 7 листопада після звіту, опублікованого минулого року, який виявив “масове явище” сексуального насильства над дітьми, яке діяло протягом десятиліть у Французькій католицькій церкві.

“Тридцять п’ять років тому, коли я був священником, я поводився осудливо з 14-річною дівчиною. Моя поведінка неминуче спричинила серйозні та тривалі наслідки для цієї людини”, — сказав він.

78-річний Рікар був архієпископом Бордо на південному заході Франції, поки не пішов у відставку в 2019 році, щоб служити в рідній єпархії Дінь-ле-Бен на півдні країни. У 1980-х роках він був священником в архідієцезії Марселя.

Заяву Жан-П’єр Рікара на пресконференції зачитав голова Конференції єпископів Франції архієпископ Ерік де Мулен-Бофор.

Мулен-Бофор сказав, що 11 єпископів і колишніх єпископів, серед яких Рікар, були звинувачені в сексуальних насильствах у низці справах, які розслідували французьке правосуддя або церковні органи.

Рікар у своїй заяві наголосив, що розмовляв із жертвою і попросив у неї вибачення, не уточнивши, коли. Він також додав, що своєю заявою також просить вибачення “у всіх, кому я завдав болю”. Кого саме Рікар мав на увазі він не уточнив.

У той час, коли Французька католицька церква тільки почала виплачувати фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми, Рікар сказав, що вирішив “більше не мовчати про свою ситуацію” і що він готовий відповісти і перед законом, і перед церковною владою.

У великому дослідженні, оприлюдненому минулого року незалежною комісією, було встановлено, що 330 000 дітей зазнали сексуального насильства протягом 70 років з боку священників або інших церковних діячів у Франції. Йдеться про майже 216 000 дітей, які зазнали жорстокого поводження з боку священників та інших священнослужителів. решта жертв – це діячі пов’язаних з церквою установ, такі як лідери скаутів і радники табору.