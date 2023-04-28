Вуличний художник з Парижа, на ім'я Крістіан Гемі (C215) відвідав Україну, намалювавши у Бородянці портрет поетеси Лесі Українки.

Відповідними фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Портрет української поетеси Гемі зобразив на шматку залізобетону — уламка іншого будинку. За його словами, картину Лесі Українки він створив на руїнах розбомбленого будинку в Бородянці.

Також він поширив вірш поетеси “Надія” у перекладі на французьку мову.

Зокрема, на одній зі зруйнованих будівель він намалював портрет літньої пари, яка хоче поцілувати одне одного. У дописі на фото Крістіан Гемі зауважив, що це зроблено у Бородянці, і вказав дату — 24 квітня.

У коментарях користувачі соцмереж неодноразово подякувати художнику за підтримку України.

Зауважимо, що вперше Гемі приїхав до України у березні 2022 року. З того часу у Києві, Київській області та Львові з’явилося чимало його творінь.