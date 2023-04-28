Відповідними фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Портрет української поетеси Гемі зобразив на шматку залізобетону — уламка іншого будинку. За його словами, картину Лесі Українки він створив на руїнах розбомбленого будинку в Бородянці.
Також він поширив вірш поетеси “Надія” у перекладі на французьку мову.
Зокрема, на одній зі зруйнованих будівель він намалював портрет літньої пари, яка хоче поцілувати одне одного. У дописі на фото Крістіан Гемі зауважив, що це зроблено у Бородянці, і вказав дату — 24 квітня.
У коментарях користувачі соцмереж неодноразово подякувати художнику за підтримку України.
Зауважимо, що вперше Гемі приїхав до України у березні 2022 року. З того часу у Києві, Київській області та Львові з’явилося чимало його творінь.
- У Львові створили мурал, де зображено прикордонника, який прощається зі своєю коханою на вокзалі. Стінопис намалював художник із Франції Крістіан Гемі, відомий як C215.
- Раніше у Києві невідомі зіпсували графіті вуличного художника Бенксі. До малюнку “додали” козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.
- У Гостомелі зловмисники спробували вкрасти одне із семи графіті відомого британського художника Бенксі. Йдеться про роботу на стіні згорілого будинку, де зображена жінка у протигазі, з бігуді та вогнегасником в руках.
- Відомий британський художник Бенксі вирішив продати 50 своїх малюнків-трафаретів, а отримані кошти планує передати на допомогу для України.