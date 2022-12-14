Власник французького виробника предметів розкоші Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно випередив власника Twitter Ілона Маска й очолив рейтинг найбагатших людей, ставши першим європейцем, що претендує на статус людини з найбільшими статками на планеті.

Про це повідомляє Bloomberg.

73-річний Бернар Арно вже давно займає одну з головних позицій у рейтингах найбагатших людей, але, на відміну від Маска та інших зухвалих мільярдерів, рідко з’являється на публіці та не є активним у соціальних мережах.

У виданні зазначили, що попри те, що LVMH випромінює екстравагантність із 75 брендами від Dom Perignon до Christian Dior і Tiffany & Co., Бернар Арно прагнув бути невідомим у країні, де демонстрація багатства сприймається несхвально.

Арно, статки якого оцінюються в 170,8 мільярда доларів, використав європейську майстерність, щоб перетворити LVMH на найбільший у світі конгломерат предметів розкоші. Це тренувальний майданчик для амбітних дизайнерів, які прагнуть зробити собі ім’я: Марк Джейкобс і покійний Вірджил Абло з Louis Vuitton, Раф Сімонс з Christian Dior, Фібі Філо з Celine. Усі вони наповнили традиційні бренди новизною, завдяки чому вони стали актуальними для молодих споживачів.

За даними видання, попри те, що ослаблення ринків також зменшило статки Арно, цього року — його статки впали приблизно на 7,2 мільярда доларів у 2022 році — він почувається краще, ніж технічні мільярдери, які домінують у світовому списку найбагатших людей світу. Це пов’язано з тим, що попит на товари високої якості залишився стійким, оскільки криза Covid-19 пішла на спад.

За інформацією Bloomberg, минулого року паризька компанія LVMH отримала 64 мільярди євро (68 мільярдів доларів) від продажів, що є різким відновленням після пандемії 2020 року.

Арно та його родина володіють приблизно 48% акцій компанії з 64% голосів, прав. Згідно з річним звітом, акції впали на 0,4% на ранніх торгах у Парижі в середу, що дало компанії ринкову вартість 364 мільярди євро, що є найбільшою у Європі.