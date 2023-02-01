Французький спецназ перехопив зброю, надану Іраном, що прямувала до Ємену – WSJ

За словами офіційних осіб, знайомих з операцією, елітний французький спецпідрозділ захопив човен зі зброєю та боєприпасами, наданими Іраном, для бойовиків у Ємені в межах поглиблення зусиль зі стримування Тегерана.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

15 січня французький військовий корабель зупинив підозрюване контрабандне судно біля узбережжя Ємену, де на борт човна піднялася спеціально навчена французька команда. На борту французькі військові виявили понад 3000 штурмових гвинтівок, півмільйона патронів і 20 протитанкових керованих ракет.

Операція, яку координували з американськими військовими, є наслідком більш активної ролі Франції у боротьбі з контрабандою зброї на Близькому Сході.

Морська операція була частиною міжнародних зусиль із забезпечення дотримання ембарго Організації Об’єднаних Націй на зброю, що надходить до єменських хуситів, повстанського угруповання, яке контролює частину країни, включаючи столицю Сану. Минулого року ООН розширила ембарго, намагаючись перекрити потік зброї.

Донедавна американські військові брали на себе провідну роль у полюванні на контрабандистів зброї, які перевозили вантажі хуситам. Зараз Франція та Велика Британія відіграють більшу роль.

Останніми місяцями між Іраном і європейськими державами зросла напруженість, зокрема тому, що переговори про відновлення міжнародної угоди, що обмежує ядерну програму Тегерана, зайшли в глухий кут.

Командир Тім Хокінс, речник П’ятого флоту США, регіонального командного центру ВМС у Бахрейні, сказав, що американські військові допомогли захопити зброю 15 січня в Оманській затоці, але відмовився вдаватися в подробиці.

Тільки за останні два місяці ми та наші партнери не допустили до Ємену понад 5000 одиниць зброї та 1,6 мільйона боєприпасів, — сказав він. Французькі військові відмовилися коментувати операцію.

Іран продовжує забезпечувати своїх союзників-хуситів у Ємені вогневою міццю, попри неофіційне дев’ятимісячне припинення вогню, яке створило більше простору для політичних переговорів.

США та їхні союзники звинуватили Тегеран у постачанні хуситам ракет, безпілотників та іншої зброї, яку вони використовували для здійснення сотень нападів на Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та єменські сили, які намагалися викорінити бойовиків, яких підтримує Іран. Тегеран надає відкриту політичну підтримку хуситам, але заперечує, що надає їм зброю всупереч резолюціям ООН.

Війна в Ємені триває вже понад вісім років. Бойовики захопили столицю країни у вересні 2014 року. Через шість місяців Саудівська Аравія та невелика коаліція союзників розпочали військову кампанію, щоб змусити хуситів відмовитись від влади.

Але очолювана Саудівською Аравією кампанія не досягла значного успіху. Натомість обидві сторони потрапили в пастку дестабілізуючої війни, яка спровокувала те, що в ООН назвали “найгіршою гуманітарною кризою у світі”. У конфлікті загинули тисячі цивільних. Майже три чверті населення країни покладаються на гуманітарну допомогу, щоб вижити.

На початку січня ВМС США заявили, що вилучили понад 2000 штурмових гвинтівок на кораблі в Оманській затоці. Тоді офіційні особи США заявили, що зброя прямувала до сил хуситів у Ємені.

У липні минулого року Велика Британія вперше заявила, що Королівський флот перехопив ракети “земля-повітря” та двигуни крилатих ракет на човні поблизу південного узбережжя Ірану.

У грудні минулого року ВМС США заявили, що вилучили 1400 автоматів AK-47 і понад 226 000 патронів на рибальському судні в північній частині Аравійського моря. Американські військові заявили, що судно прибуло з Ірану. Під час окремої операції того ж місяця ВМС США заявили, що вилучили понад 1,1 мільйона боєприпасів з рибальського траулера, що курсує між Іраном і Єменом.