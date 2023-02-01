Французький спецназ перехопив зброю, надану Іраном, що прямувала до Ємену – WSJ

російсько-українська війна

02 лютого

00:34 Виробництво автомобілів в Росії обвалилося до мінімуму з часів Брежнєва

01 лютого

23:00 Акторка Еванна Лінч, відома роллю Луни Лавгуд, була у стосунках із колегою по фільму «Гаррі Поттер» 9 років
22:29 Створення «танкової коаліції» є пріоритетним завданням для України – Шмигаль
22:01 ДМС України відмовила білоруському добровольцю та його дружині в отриманні документів
21:22 «Комсомольський піар ДБР» – Романюк про оприлюднення «списку бажань» голови податкової служби Києва
21:18 Україна й Австрія уклали меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування енергетичного партнерства – Міненергетики
21:02 Велика Британія поки виключає можливість передачі Україні британських винищувачів – The Guardian
20:39 Британський рок-музикант Оззі Осборн оголосив про завершення своєї кар’єри через проблеми зі здоров’ям
20:27 СБУ затримала співробітника «Укроборонпрому», який працював агентом воєнної розвідки Росії
20:01 На Луганщині росіяни змушують батьків віддавати дітей віком від 6 років до «козацько-кадетського корпусу» – Генштаб
19:23 Вчені планують воскресити птаха, який вимер у 17 столітті
19:13 Президентка Грузії вважає, що Росія має припинити окупацію частини її держави — Bloomberg
Допомагають перемагати
19:06 Подружжя Порошенків передало артилеристам ще один танковий тягач Oshkosh
18:56 У США звинуватили Росію через недотримання ключового договору стосовно ядерної зброї
18:47 Туреччина позитивно ставиться до заявки Фінляндії на вступ до НАТО, але не підтримує Швецію – Ердоган
18:33 Росатом майже вдвічі знижує заробітну плату колаборантам на ЗАЕС
Партнерський матеріал
18:25 Як купувати одяг, не переплачуючи: гайд по онлайн-магазинах Туреччини
18:09 СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала киян під виглядом добробатів
17:36 Відбулася презентація книги колишнього політв‘язня Кремля Геннадія Афанасьєва «Піднятися після падіння»
17:26 У Бахмуті залишається близько 200 дітей, евакуація триває – Нацполіція
17:07 Засмажила та з‘їла на камеру білу акулу: китайську фудблогерку оштрафували на $18,5 тисячі
16:57 В Ірані пару засудили до 10 років ув’язнення за танець на вулиці
16:38 СБУ підтвердила обшуки у Столара
16:22 Болгарія розпочала будівництво газопроводу до Сербії для відмови Белграда від російського газу – Reuters
16:16 Щонайменше 200 тисяч тварин залишилися без житла внаслідок війни: працює спеціальна група для їх порятунку

Французький спецназ перехопив зброю, надану Іраном, що прямувала до Ємену – WSJ

За словами офіційних осіб, знайомих з операцією, елітний французький спецпідрозділ захопив човен зі зброєю та боєприпасами, наданими Іраном, для бойовиків у Ємені в межах поглиблення зусиль зі стримування Тегерана.

Четвер, 2 лютого 2023, 01:01
Підтримати

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

15 січня французький військовий корабель зупинив підозрюване контрабандне судно біля узбережжя Ємену, де на борт човна піднялася спеціально навчена французька команда. На борту французькі військові виявили понад 3000 штурмових гвинтівок, півмільйона патронів і 20 протитанкових керованих ракет.

Операція, яку координували з американськими військовими, є наслідком більш активної ролі Франції у боротьбі з контрабандою зброї на Близькому Сході.

Морська операція була частиною міжнародних зусиль із забезпечення дотримання ембарго Організації Об’єднаних Націй на зброю, що надходить до єменських хуситів, повстанського угруповання, яке контролює частину країни, включаючи столицю Сану. Минулого року ООН розширила ембарго, намагаючись перекрити потік зброї.

Джерело: WSJ

Донедавна американські військові брали на себе провідну роль у полюванні на контрабандистів зброї, які перевозили вантажі хуситам. Зараз Франція та Велика Британія відіграють більшу роль.

Останніми місяцями між Іраном і європейськими державами зросла напруженість, зокрема тому, що переговори про відновлення міжнародної угоди, що обмежує ядерну програму Тегерана, зайшли в глухий кут.

Командир Тім Хокінс, речник П’ятого флоту США, регіонального командного центру ВМС у Бахрейні, сказав, що американські військові допомогли захопити зброю 15 січня в Оманській затоці, але відмовився вдаватися в подробиці.

Тільки за останні два місяці ми та наші партнери не допустили до Ємену понад 5000 одиниць зброї та 1,6 мільйона боєприпасів, — сказав він. Французькі військові відмовилися  коментувати операцію.

Іран продовжує забезпечувати своїх союзників-хуситів у Ємені вогневою міццю, попри неофіційне дев’ятимісячне припинення вогню, яке створило більше простору для політичних переговорів.

США та їхні союзники звинуватили Тегеран у постачанні хуситам ракет, безпілотників та іншої зброї, яку вони використовували для здійснення сотень нападів на Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та єменські сили, які намагалися викорінити бойовиків, яких підтримує Іран. Тегеран надає відкриту політичну підтримку хуситам, але заперечує, що надає їм зброю всупереч резолюціям ООН.

Війна в Ємені триває вже понад вісім років. Бойовики захопили столицю країни у вересні 2014 року. Через шість місяців Саудівська Аравія та невелика коаліція союзників розпочали військову кампанію, щоб змусити хуситів відмовитись від влади.

Але очолювана Саудівською Аравією кампанія не досягла значного успіху. Натомість обидві сторони потрапили в пастку дестабілізуючої війни, яка спровокувала те, що в ООН назвали “найгіршою гуманітарною кризою у світі”. У конфлікті загинули тисячі цивільних. Майже три чверті населення країни покладаються на гуманітарну допомогу, щоб вижити.

На початку січня ВМС США заявили, що вилучили понад 2000 штурмових гвинтівок на кораблі в Оманській затоці. Тоді офіційні особи США заявили, що зброя прямувала до сил хуситів у Ємені.

У липні минулого року Велика Британія вперше заявила, що Королівський флот перехопив ракети “земля-повітря” та двигуни крилатих ракет на човні поблизу південного узбережжя Ірану.

У грудні минулого року ВМС США заявили, що вилучили 1400 автоматів AK-47 і понад 226 000 патронів на рибальському судні в північній частині Аравійського моря. Американські військові заявили, що судно прибуло з Ірану. Під час окремої операції того ж місяця ВМС США заявили, що вилучили понад 1,1 мільйона боєприпасів з рибальського траулера, що курсує між Іраном і Єменом.

Теги: Ємен, зброя, Іран, міжнародна коаліція, постачання зброї

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook