Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Pernod Ricard може підтвердити, що припиняє весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії наприкінці квітня 2023 року”, — йдеться у відповідній заяві.

Крім того, виробник припиняє дистрибуцію своєї продукції у РФ, що, ймовірно, триватиме кілька місяців.

Зауважимо, що компанія також є власником бренду шведської горілки Absolut, що минулого місяця говорила про можливе відновлення експорту до Росії.

Тоді це викликало хвилю критики. Бари й ресторани припинили продавати продукцію Pernod Ricard, а соцмережами почали ширитись заклики до її бойкоту.