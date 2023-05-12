Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Pernod Ricard може підтвердити, що припиняє весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії наприкінці квітня 2023 року”, — йдеться у відповідній заяві.
Крім того, виробник припиняє дистрибуцію своєї продукції у РФ, що, ймовірно, триватиме кілька місяців.
Зауважимо, що компанія також є власником бренду шведської горілки Absolut, що минулого місяця говорила про можливе відновлення експорту до Росії.
Тоді це викликало хвилю критики. Бари й ресторани припинили продавати продукцію Pernod Ricard, а соцмережами почали ширитись заклики до її бойкоту.
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