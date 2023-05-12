12 травня один з найбільших виробників алкоголю у світі, французька компанія Pernod Ricard заявили про повний вихід із російського ринку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Pernod Ricard може підтвердити, що припиняє весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії наприкінці квітня 2023 року”, — йдеться у відповідній заяві.

Крім того, виробник припиняє дистрибуцію своєї продукції у РФ, що, ймовірно, триватиме кілька місяців.

Зауважимо, що компанія також є власником бренду шведської горілки Absolut, що минулого місяця говорила про можливе відновлення експорту до Росії.

Тоді це викликало хвилю критики. Бари й ресторани припинили продавати продукцію Pernod Ricard, а соцмережами почали ширитись заклики до її бойкоту.