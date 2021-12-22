Про це повідомило німецьке видання DW.

Її кандидатуру підтримали 84 із 139 депутатів земельного парламенту, 52 голосували проти, двоє утрималися.

43-річна Ґіффай стала першою жінкою на посаді правлячого бургомістра столиці Німеччини, якщо не брати до уваги Луїзу Шредер, яка тимчасово виконувала обов’язки бургомістра в 1947-48 роках. Крім того, Ґіффай після возз’єднання Німеччини стала першою очільницею Берліна, народженою в комуністичній НДР.

Після свого обрання та приведення до присяги перша жінка-мер приступила до виконання обов’язків і вже призначила десять сенаторів – членів уряду федеральної землі Берлін.

Тепер до складу уряду Берліна, окрім чотирьох чоловіків, увійшли сім жінок – більше, ніж будь-коли до цього.

Раніше, через скандал зі звинуваченнями Ґіффай у плагіаті під час написання докторської дисертації у листопаді 2020 року вона була змушена відмовитися від наукового ступеня, а у травні 2021-го пішла у відставку з посади федеральної міністерки у справах сім’ї в останньому уряді Ангели Меркель. Утім, це не завадило Гіффай на земельних виборах у вересні 2021 року привести Соціал-демократичну партію до перемоги в Берліні.

Довідка. З 2016 року в Берліні править коаліція у складі соціал-демократів, до яких належить Франциска Ґіффай, Зелених та Лівої партії. Попередник Ґіффай на посаді бургомістра, її однопартієць Міхаель Мюллер який очолював уряд Берліна протягом сімох років, тепер обраний депутатом Бундестагу. Ґіффай – вже третя поспіль представниця соціал-демократів на чолі уряду Берліна.