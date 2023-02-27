Футбольні фанати Хорватії під час матчу "Динамо Загреб" та "Хайдук" (Загреб) розгорнули величезний банер "Свободу Азову", тим самим, закликаючи повернути захисників "Азовсталі" з російського полону.

Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Повідомляється, що героїчних захисників “Азовсталі” пам‘ятають не тільки в Україні, а й далеко за її межами – наприклад, в Хорватії. Місцеві футбольні фани під час матчу “Динамо Загреб” та “Хайдук” (Загреб) розгорнули величезний банер “Free Azov”, який прикрасили шеврон підрозділу та емблема з совою, що мечем пронизує карту РФ, Головного управління розвідки України – відомства, яке сьогодні робить все можливе для якнайшвидшого повернення оборонців Маріуполя додому.

Асоціація родин захисників “Азовсталі” висловила подяку вболівальникам з Хорватії за підтримку українських героїв, а також тисячам тих, хто минулими вихідними виходив на площі по всьому світу і нагадував про полон героїчних захисників “Азовсталі”. “Разом – сила!”, – коментують у пресслужбі.

Нагадаємо, що у лютому цього року легендарний полк “Азов” став бригадою Національної гвардії України. Цьому зростанню передувала майже дев’ятирічна бойова історія “Азова”.