Ще з дитинства Брітні мріяла стати співачкою. Як і багато хто зі світових зірок, вона почала свою кар’єру в “The All New Mickey Mouse Club” виробництва The Walt Disney Company. Співачка брала участь в шоу разом з Крістіною Агілерою, Джастіном Тімберлейком і Райаном Гослінгом.
Зараз Брітні Спірс 38 років і вже майже 12 років вона живе під наглядом опікуна.
Її права обмежені, вона не може водити машину, голосувати, вступати в шлюб, мати дітей, витрачати свої власні гроші, вибирати адвоката тощо. Опікун в свою чергу отримує допомогу в розмірі $ 130 тис. на рік.
Такі заходи застосовуються в судовій практиці до недієздатних людей та з когнітивними порушеннями.
Шанувальники співачки впевнені, що Брітні не підпадає під жодну з вищевказаних характеристик. Спірс за той час, що перебувала під наглядом, записала 4 альбоми і з’їздила в 2 світових турне.
Як же так вийшло?
2007 рік для співачки був непростим. На початку від раку помирає її тітка, яка була дуже близька Брітні. Після цього дівчина потрапляє в реабілітаційний центр, але не пробувши там і доби вона втікає в перукарню і збриває волосся.
Далі знову реабілітаційний центр, потім розлучення, яке ініціювала сама Брітні ще в 2006 році, слухання в суді про водіння без прав і втечу з місця ДТП, знову госпіталізація.
На тлі численних госпіталізацій і свідчень охоронця співачки, однорічного Джейдена і дворічного Шона передають під опіку колишньому чоловікові, Кевіну Федерлайну.
Після того як Спірс відмовилася мирно передавати дітей і закрилася з ними у себе вдома, її знову шпиталізували. Брітні була визнана недієздатною і до неї приставили тимчасово опікуна – її батька. Він виконував ці функції до загострення хвороби в 2019 році. Зараз відповідальність на менеджері співачки – Джоді Монтгомері.
Як з’явився хештег #FreeBritney
Все почалося зі скасування туру Domination в 2019 році. 5 січня Брітні повідомила про погане самопочуття батька Джеймса Спірса і що сім’я на першому місці.
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I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. However, it’s important to always put your family first… and that’s the decision I had to make. A couple of months ago, my father was hospitalized and almost died. We’re all so grateful that he came out of it alive, but he still has a long road ahead of him. I had to make the difficult decision to put my full focus and energy on my family at this time. I hope you all can understand. More information on ticket refunds is available on britneyspears.com. I appreciate your prayers and support for my family during this time. Thank you, and love you all… always.
Вже 4 березня другий опікун, який відповідав за фінансову сторону йде, залишаючи її на повне піклування батька.
Через місяць, Брітні виклала пост, де пише про те, що часом нам всім потрібно трохи часу для себе.
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Після цього стало відомо, що за місяць до публікації співачка знову знаходилася в психотерапевтичній установі, щоб “справитися зі стресом від хвороби батька”.
Згідно TMZ Брітні провела на лікуванні 30 днів. Оточення співачки розповіло, що це була ініціатива Брітні, мовляв, вона хотіла поправити здоров’я.
16 квітня на подкаст Britney’s Gram, який виходив з 2017, анонім надіслав голосове повідомлення, з якого все і почалося. Чоловік стверджував, що працював помічником юриста в фірмі, яка займається опікунством Спірс і розповів чому насправді був скасований тур. За його словами, батько Брітні знав, що співачка перестала приймати ліки, які пила вже протягом 10 років і зв’язався з лікарем, який запропонував замінити їх на нові. Їх Брітні приймати відмовилася, на що батько поставив ультиматум: або ти приймаєш ліки або шоу не відбудеться. Нагадуємо, тур був скасований.
Після цього подкасту фанати стали просувати тег #FreeBritney в соцмережах. Ваги тегу додала мати співачки, Лінн Спірс, яка підтримувала пости своїми лайками. Шанувальників особливо насторожив лайк під коментарем: “Я сподіваюся, ви підтримуєте Брітні, намагаючись зупинити це опікунство. Сподіваюся, ваш нездоровий колишній чоловік не тримає її десь проти її волі “.
22 квітня стартували мітинги на підтримку Брітні Спірс. Люди виходили на вулиці з плакатами #FreeBritney і вимагали від влади втрутитися. Також рух потримали і колеги по цеху співачки.
На одному з фестивалів Майлі Сайрус навіть вигукнула FreeBritney посередині пісні:
Через рік, у травні 2020 року опіка Брітні Спірс була продовжена до серпня 2020 року.
Що говорила Брітні
Останній раз співачка прокоментувала те, що відбувається в 2019 році. На відео Брітні говорить загальними фразами, шанувальники вирішили що це заготовлена промова, яку її змусили сказати.
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I wanted to say hi, because things that are being said have just gotten out of control!!! Wow!!! There’s rumors, death threats to my family and my team, and just so many things crazy things being said. I am trying to take a moment for myself, but everything that’s happening is just making it harder for me. Don’t believe everything you read and hear. These fake emails everywhere were crafted by Sam Lutfi years ago… I did not write them. He was pretending to be me and communicating with my team with a fake email address. My situation is unique, but I promise I’m doing what’s best at this moment 🌸🌸🌸 You may not know this about me, but I am strong, and stand up for what I want! Your love and dedication is amazing, but what I need right now is a little bit of privacy to deal with all the hard things that life is throwing my way. If you could do that, I would be forever grateful. Love you ❤️❤️❤️
Також фанати перестали вірити інстаграму співачки, образ в якому не відповідав фотографіям після клініки. У інстаграмі Брітні показує як схудла, але на фото папараці, це не помітно.
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Who knew stress would be a great 5 pound weight loss. Yay for me 😉😉
Через 3 тижні команда Спірс повідомила, що співачка виписалася і “відновлена” повертається додому.
У травні 2019 року Брітні разом з батьками просить суд перевірити якість її медикаментозного лікування. Пресу в зал суду не пустили, але в мережу потрапило фото, на якому співачка виходить із зали суду босоніж.
Суд виніс рішення провести розслідування з приводу опікунства співачки.
Наступне слухання пройшло у вересні. Незадовго до нього, колишній чоловік Брітні, Кевін Федерлайн, домігся в суді проводити з їх дітьми більше часу. Раніше час розподілявся порівну, після суду – Кевін бачиться з дітьми 70% часу, Спірс всього 30%. Також від аневризми помирає лікар, який лікував співачку всі ці роки. Це все призвело до того, що після слухання тег #FreeBritney знову був в топі.
Чому #FreeBritney виходить в топ зараз
Нове слухання у справі Брітні відбудеться 22 липня. Шанувальники співачки висловлюють слова підтримки і закликають не бути байдужими.
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This is heartbreaking 💔Swipe to slide 5 for the shady details on Britney’s conservatorship, which is usually reserved for individuals who are incapacitated. I know some people’s instincts might be to not take this seriously or laugh because the world has made a joke of her existence to a certain extent, but this is a woman who is denied access to her own children, finances, and any control over her own life. The law is corrupt and so are the middle-aged men who are ruining a thriving, successful woman’s life. Britney has a court hearing coming up on July 22nd. Check our stories for a swipe up of actionable items you can do to help #FreeBritney . Graphics: @trash.bandicooot • #britney #britneyspears #conservatorship #popstar #icon #legend #britneybitch #itsbritneybitch #help #helpingothers #shady #sketchy #court #courthearing #custody #custodybattle #guardianship #mom #momlife #mother #momsofinstagram #dietprada
Також створена петиція, в якій фанати вимагають дати можливість Спірс найняти власного адвоката і відстояти свої права: “Після чотирьох світових турів з небезпечними повітряними і вогняними трюками можна сказати, що Брітні досить самостійна, щоб їсти й одягатися”.
Приховані “крики” про допомогу
Оскільки Брітні, можливо, не дозволяють користуватися соцмережами без нагляду, фанати впевнені, що співачка намагається дати зрозуміти, що знаходиться в неволі.
Наприклад, після коментаря: “одягни жовту майку в наступному відео, якщо тобі потрібна допомога”, в наступному пості Спірс з’явилася в жовтому топі.
Ще схожий приклад з голубами, Брітні просили розмістити голуба, якщо вона в біді. Раптово на сторінці з’явилася картина з херувимами і голубами.
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Чи перебуває легенда поп музики і насправді в неволі, ми не знаємо, але фанати впевнені, що факти, які говорять нам про те, що Брітні працездатна, незаперечні. Багатьом доля зірки не байдужа і сподіваємося незабаром її історія отримає позитивний фінал.