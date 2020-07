Ще з дитинства Брітні мріяла стати співачкою. Як і багато хто зі світових зірок, вона почала свою кар’єру в “The All New Mickey Mouse Club” виробництва The Walt Disney Company. Співачка брала участь в шоу разом з Крістіною Агілерою, Джастіном Тімберлейком і Райаном Гослінгом.

Зараз Брітні Спірс 38 років і вже майже 12 років вона живе під наглядом опікуна.

Її права обмежені, вона не може водити машину, голосувати, вступати в шлюб, мати дітей, витрачати свої власні гроші, вибирати адвоката тощо. Опікун в свою чергу отримує допомогу в розмірі $ 130 тис. на рік.

Такі заходи застосовуються в судовій практиці до недієздатних людей та з когнітивними порушеннями.

Шанувальники співачки впевнені, що Брітні не підпадає під жодну з вищевказаних характеристик. Спірс за той час, що перебувала під наглядом, записала 4 альбоми і з’їздила в 2 світових турне.

Як же так вийшло?

2007 рік для співачки був непростим. На початку від раку помирає її тітка, яка була дуже близька Брітні. Після цього дівчина потрапляє в реабілітаційний центр, але не пробувши там і доби вона втікає в перукарню і збриває волосся.

Далі знову реабілітаційний центр, потім розлучення, яке ініціювала сама Брітні ще в 2006 році, слухання в суді про водіння без прав і втечу з місця ДТП, знову госпіталізація.

На тлі численних госпіталізацій і свідчень охоронця співачки, однорічного Джейдена і дворічного Шона передають під опіку колишньому чоловікові, Кевіну Федерлайну.

Після того як Спірс відмовилася мирно передавати дітей і закрилася з ними у себе вдома, її знову шпиталізували. Брітні була визнана недієздатною і до неї приставили тимчасово опікуна – її батька. Він виконував ці функції до загострення хвороби в 2019 році. Зараз відповідальність на менеджері співачки – Джоді Монтгомері.

Як з’явився хештег #FreeBritney

Все почалося зі скасування туру Domination в 2019 році. 5 січня Брітні повідомила про погане самопочуття батька Джеймса Спірса і що сім’я на першому місці.

Вже 4 березня другий опікун, який відповідав за фінансову сторону йде, залишаючи її на повне піклування батька.

Через місяць, Брітні виклала пост, де пише про те, що часом нам всім потрібно трохи часу для себе.

Після цього стало відомо, що за місяць до публікації співачка знову знаходилася в психотерапевтичній установі, щоб “справитися зі стресом від хвороби батька”.

Згідно TMZ Брітні провела на лікуванні 30 днів. Оточення співачки розповіло, що це була ініціатива Брітні, мовляв, вона хотіла поправити здоров’я.

16 квітня на подкаст Britney’s Gram, який виходив з 2017, анонім надіслав голосове повідомлення, з якого все і почалося. Чоловік стверджував, що працював помічником юриста в фірмі, яка займається опікунством Спірс і розповів чому насправді був скасований тур. За його словами, батько Брітні знав, що співачка перестала приймати ліки, які пила вже протягом 10 років і зв’язався з лікарем, який запропонував замінити їх на нові. Їх Брітні приймати відмовилася, на що батько поставив ультиматум: або ти приймаєш ліки або шоу не відбудеться. Нагадуємо, тур був скасований.

Після цього подкасту фанати стали просувати тег #FreeBritney в соцмережах. Ваги тегу додала мати співачки, Лінн Спірс, яка підтримувала пости своїми лайками. Шанувальників особливо насторожив лайк під коментарем: “Я сподіваюся, ви підтримуєте Брітні, намагаючись зупинити це опікунство. Сподіваюся, ваш нездоровий колишній чоловік не тримає її десь проти її волі “.

22 квітня стартували мітинги на підтримку Брітні Спірс. Люди виходили на вулиці з плакатами #FreeBritney і вимагали від влади втрутитися. Також рух потримали і колеги по цеху співачки.

На одному з фестивалів Майлі Сайрус навіть вигукнула FreeBritney посередині пісні:

Через рік, у травні 2020 року опіка Брітні Спірс була продовжена до серпня 2020 року.

Що говорила Брітні

Останній раз співачка прокоментувала те, що відбувається в 2019 році. На відео Брітні говорить загальними фразами, шанувальники вирішили що це заготовлена промова, яку її змусили сказати.

Також фанати перестали вірити інстаграму співачки, образ в якому не відповідав фотографіям після клініки. У інстаграмі Брітні показує як схудла, але на фото папараці, це не помітно.

Через 3 тижні команда Спірс повідомила, що співачка виписалася і “відновлена” повертається додому.

У травні 2019 року Брітні разом з батьками просить суд перевірити якість її медикаментозного лікування. Пресу в зал суду не пустили, але в мережу потрапило фото, на якому співачка виходить із зали суду босоніж.

Суд виніс рішення провести розслідування з приводу опікунства співачки.

Наступне слухання пройшло у вересні. Незадовго до нього, колишній чоловік Брітні, Кевін Федерлайн, домігся в суді проводити з їх дітьми більше часу. Раніше час розподілявся порівну, після суду – Кевін бачиться з дітьми 70% часу, Спірс всього 30%. Також від аневризми помирає лікар, який лікував співачку всі ці роки. Це все призвело до того, що після слухання тег #FreeBritney знову був в топі.

Чому #FreeBritney виходить в топ зараз

Нове слухання у справі Брітні відбудеться 22 липня. Шанувальники співачки висловлюють слова підтримки і закликають не бути байдужими.

Також створена петиція, в якій фанати вимагають дати можливість Спірс найняти власного адвоката і відстояти свої права: “Після чотирьох світових турів з небезпечними повітряними і вогняними трюками можна сказати, що Брітні досить самостійна, щоб їсти й одягатися”.

Приховані “крики” про допомогу

Оскільки Брітні, можливо, не дозволяють користуватися соцмережами без нагляду, фанати впевнені, що співачка намагається дати зрозуміти, що знаходиться в неволі.

Наприклад, після коментаря: “одягни жовту майку в наступному відео, якщо тобі потрібна допомога”, в наступному пості Спірс з’явилася в жовтому топі.

Ще схожий приклад з голубами, Брітні просили розмістити голуба, якщо вона в біді. Раптово на сторінці з’явилася картина з херувимами і голубами.

Переглянути цей допис в Instagram 🌸⭐️💋 #HansZatzka Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 13 Лип 2020 р. о 1:00 PDT

Чи перебуває легенда поп музики і насправді в неволі, ми не знаємо, але фанати впевнені, що факти, які говорять нам про те, що Брітні працездатна, незаперечні. Багатьом доля зірки не байдужа і сподіваємося незабаром її історія отримає позитивний фінал.