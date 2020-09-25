Приєднуйтесь 29-30 вересня 2020 в онлайн форматі до 1000+ світових підприємців, які вже розвивають бізнес без прив'язки до географії.

Freedom Business Summit 2020 року – це міжнародний онлайн саміт, який збирає підприємців, мандрівників, інвесторів з усього світу для обміну знаннями, навичками і досвідом.

Ви дізнаєтеся перевірені стратегії і техніки по запуску віддаленого бізнесу, розвитку віртуальної компанії, управління віддаленою командою від підприємців, мандрівників, глобальних інвесторів, творців і керівників віддалених стартапів.

ПРОГРАМА САМІТУ

У програму саміту входить 2 дні онлайн нетворкінгу і обміну бізнес досвідом і 1 день мастермайнда. Всім учасникам буде надано доступ до 3 онлайн-сцен з практичними лекціями і воркшопами, які допоможуть побудувати бізнес без прив’язки до географії.

На 1 сцені спікери розкажуть про побудову онлайн бізнесу і управління віддаленими командами, онлайн навчання. Експерти 2 сцени поділяться трансформуючими технологіями мислення і майндсета для створення бізнесу без географічної прив’язки. А на 3 сцені ви зможете дізнатися все про побудову вільного способу життя, міграційні стратегії і успішні кейси релокації.

СПІКЕРИ

Понад 30 спікерів та підприємців з 22+ країн таких як Бразилія, США, Естонія, Японія, ОАЕ, Канада, Португалія, Румунія і багатьох інших поділяться своїм досвідом управління віддаленим бізнесом.

Спікерами 3-х онлайн сцен будуть Marvin Liao – VC, ex-partner в 500 STARTUPS (США), Akira Iguchi – засновник Solo Millionaire (Японія), Gavin Dantez – E-commerce підприємець (Балі), Nate Ginzburg – підприємець на Amazon ( CША), Tanzeeb Ahmed – керуючий партнер Buzzy Bee (Дубаї), James Whittet – Mindset and Conscious Evolution Educator (Угорщина), Parul Gujral – CEO Snowball Money (США), Tony Lux – маркетолог Luxury Goods (Франція), Alex Huditan – підприємець на Amazon & Lifestyle (Румунія) і багато інших.

Кожен експерт поділиться своїм досвідом від управління віддаленими онлайн-командами і віртуальною компанією, до інвестування за кордоном, отримання другого громадянства, реєстрації компаній в країнах з низькими податками, відкриття банківських рахунків і отримання віз для онлайн підприємців.

FREEDOM BUSINESS SUMMIT ONLINE ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ:

Керівників віддалених бізнесів – ви керуєте бізнесом віддалено, продаєте на Amazon або займаєтеся дропшиппінгом на Shopify і хочете навчиться вивести бізнес на новий рівень;

Коучі та консультанти – ви займаєтеся консалтингом або коучингом, керуєте компанією з онлайн-навчання;

Startup засновники – ви розвиваєте стартап і керуєте віддаленою командою;

Кожен учасник саміту отримає:

Професійний міжнародний нетворкінг – познайомитеся з сотнями віддалених підприємців, віртуальними генеральними директорами, мандрівниками з усього світу. Заведете нових друзів, будете вчиться, ділиться інформацією і створювати значущі зв’язки.

Перевірені бізнес моделі – почуєте перевірені стратегії від підприємців, які зіткнулися з тими ж проблемами, що і ви, і які подолали ті ж перешкоди. Дізнаєтеся про найновіші ідеї та інсайти по запуску і веденню віддаленого бізнесу.

Натхнення – команда Freedom Business Summit вірить, що для створення віддаленого бізнесу – потрібно правильна кількість натхнення. Ви отримаєте тут саме те, що вам потрібно для створення прибуткового віддаленого бізнесу і вільного життя!

Freedom Business Summit 2020 року – це не просто звичайний онлайн-саміт. Це філософія побудови незалежної від місця розташування способу життя і бізнесу.

Дізнайтеся більше за посиланням www.ru.freedomsummit.net

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