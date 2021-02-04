Американський філософ, економіст, публіцист та професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма розповів, що, на його переконання, потрібно Україні, аби вона стала функціональною сучасною державою.

Про це йшлося під час конференції “Чому в Україні демократія?” Програми дослідження сучасної України (T-CUP) Українського наукового інституту Гарвардського університету, повідомляють #Букви.

Фукуяма зазначив, що Україна має певні проблеми з урядуванням, що, зокрема, пов’язані з її радянською спадщиною: доволі часто чиновниками стають не професіонали своєї справи, а політики.

На його переконання, ця ситуація може виправитися з приходом до влади нових лідерів, що були б об’єднанні спільними цінностями.

“Ми не можемо давати якихось порад щодо політичної тактики в короткостроковому сенсі. Скажімо, мене запитували щодо Конституційного суду. Але я відповів, що не знаю. Це ви живете в Україні, знаєте краще цей контекст, я в Стенфордському університеті не можу розглядати цей контекст чи порадити щось Україні мудрого. Я думаю, що ми власне можемо зробити: якнайкраще підготувати нову генерацію лідерів для України. Я впевнений, що якщо Україна поборе корупцію і стане функціональною сучасною державою, то це станеться тому, що виникне нова генерація українців, які орієнтується на такі цінності, як ліберальна демократія, які не приймають корупцію і не хочуть брати участь в корупційних діях і корупційній політиці”, — сказав він.

Фукуяма зауважив, що освітні програми для таких громадян вже існують і функціонують, до чого докладають зусиль також Гарвардський та Стенфордський університети.

Економіст також поділився враженнями про співпрацю з учасниками програм для розвитку лідерських якостей, до яких він був залучений.

“Коли я працюю з молодими українцями, я завжди повертаюся з України з більшим ентузіазмом, ніж коли їду туди. Просто після того, як я зустрічаюся з людьми, які хочуть, щоб їхня країна була іншою. Я зауважив певну проблему, що є і навіть серед цієї групи: їм дуже складно співпрацювати між собою. Така спонтанна співпраця, яка абсолютно автоматично відбувається в США, дуже ускладнена в Україні. Можливо, це спадщина колишньої радянської системи, коли було дуже багато недовіри один до одного. Але я думаю, що це — те, що можна подолати як перешкоду. І сподіваюся, що Київ відіграватиму важливу роль для цих політичних перетворень”, — зауважив він.

Що відомо про Френсіса Фукуяму?

Френсіс Фукуяма — американський філософ, політичний економіст і публіцист японського походження. Він є професором Стенфордського університету. Фукуяма навчався в Корнельському університеті (Нью-Йорк) та Гарварді.

Він має багаторічний досвід роботи в урядових організаціях, зокрема, був членом ради з планування політики Держдепартаменту США, де спеціалізувався на питаннях Близького Сходу, потім — Європи, членом президентської ради США з біоетики (з питань клонування) тощо.

Перша його фундаментальна робота “Кінець історії та остання людина” вийшла у 1992 році. Вона ж зробила його популярним.

У цій роботи Фукуяма продовжує розвиток ідеї “кінця світу”, стверджуючи, що поширення ліберальної демократії західного зразка свідчить про кінцеву точку соціокультурної еволюції людства та формуванню остаточної форми урядів. З точки зору Фукуями кінець історії не означає кінець подієвої історії, але означає кінець століття ідеологічних протистоянь, глобальних революцій і воєн, а разом з ними — кінець мистецтва та філософії.

Фукуяма уважно стежить за подіями в Україні ще з часів Помаранчевої революції і неодноразово відвідував країну. Зокрема, у вересні 2013 року, за два місяці до Євромайдану, він був у Києві і під час однієї зі своїх лекцій з глибоким розчаруванням говорив про провал демократичних перетворень в Україні, наслідком яких стало президентство Віктора Януковича.

Події Революції Гідності, на його переконання, були свідченням прагнення українців до встановлення демократії та посилили здатність громадян самоорганізовуватися та чинити опір владі.