У Німеччині не отримали підтвердження про скорочення військового контингенту США, згідно з розпорядженням американського президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У п’ятницю Трамп розпорядився вивести 9500 військовослужбовців з Німеччини. Всього в ФРН розташовується 25 000 американських військових.

“Я не хочу спекулювати чимось, про що у мене немає підтвердження”, – заявила на прес-конференції міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

“Справа в тому, що присутність американських військ в Німеччині є основою безпеки альянсу НАТО – і американської безпеки теж. Це основа, на якій ми працюємо разом”, – сказала вона.

Сполучені Штати обслуговують установки ядерної зброї на базі Бюхель в західній Німеччині.

Рішення, навіть якщо воно ще не підтверджено, шокувало політиків в Берліні.

Цей крок є одним з поворотів у відносинах між Берліном і Вашингтоном, за час правління президента Трампа.

Нагадаємо, Трамп змусив Німеччину збільшити витрати на оборону і звинуватив Берлін у тому, що Німеччина – “полонянка” Росії через її енергетичної залежності.