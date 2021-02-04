Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт "Про систему громадського здоров'я". Його розгляд супроводжувався жорсткою суперечкою в чаті нардепів від "Слуги народу".

Переписка “слуг” потрапила в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Йдеться про оновлений законопроєкт №4142.

Цей документ у попередній редакції викликав суперечки серед нардепів (в тому числі від “Слуги народу”) і громадськості, оскільки встановлював обов’язкову вакцинацію за певних умов.

З нової редакції законопроєкту, який був сьогодні розглянутий, вилучили норми, що стосуються вакцинації.

“Після проведення додаткових консультацій із громадськістю, експертами та міжнародними партнерами Всесвітньої організації охорони здоров’я, USAID… ми пропонуємо виключити із законопроєкту всі положення, що стосуються питань вакцинації”, – заявив голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Також було вирішено: не скасовувати закон “Про захист населення від інфекційних хвороб”, не створювати окремий орган у сфері громадського здоров’я (службу із боротьби з біологічними загрозами), а сформувати на базі Центру громадського здоров’я МОЗ експертну установу.

Документом також пропонується створити мережу територіальних центрів контролю та профілактики захворювань, підпорядковану Центру громадського здоров’я.

Під час розгляду законопроєкту в чаті “слуг народу” розгорілася суперечка, головними дійовими особами якої виступили нардепи від “СН” Юрій Камельчук і Дмитро Гурін.

Нардеп Камельчук відомий своєю скептичною позицією з приводу епідемії коронавірусу та COVID-вакцинації. І суперечка торкнулася саме цієї теми.

Так, спочатку голова фракції “слуг” Давид Арахамія закликав колег підтримати документ №4142, зазначивши, що “розділ про вакцинацію повністю виключено”.

У відповідь нардеп Камельчук написав, що одна зі статей закону “залишає таку можливість”.

На це відреагував Гурін, закликавши колег “не слухати дурниць”, оскільки календар щеплень існує і зараз.

Тоді Камельчук поцікавився, “для чого 41 стаття” (мова йде про статтю “Профілактичні щеплення”).

“Для того, щоб усіх чіпувати від неіснуючого ковіду”, – відповів із сарказмом Гурін (нагадавши тим самим про заяву Камельчука щодо “вигаданої хвороби COVID-19”). “Юра, те, що ти в цьому питанні фрік, не означає, що вся фракція повинна стати фріками через твої маніпуляції в чаті”, – додав Гурін, звертаючись до Камельчука.

Той, очевидно, закликав “не переходити межі”.

“Юра, переходиш межі ти, коли розповідаєш, що хвороби, від якої померли 23 тис. українців, не існує”, – відповів Гурін.