Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен вважає, що Німеччина не має більше виключати членства України в НАТО, як це сталося у 2008 році.

Про це повідомляє DW.

У квітні 2008 року на саміті Північноатлантичного альянсу в Бухаресті Меркель підтримала позицію про ненадання Києву плану дій з підготовки до членства в НАТО. До цього, у березні 2008 року, Меркель на нараді вищого командного складу бундесверу заявила, що, на її думку, держави, які “зараз занурені у внутрішні та регіональні конфлікти, не можуть претендувати на членство в НАТО”.

За словами Гойсґена, на цьому етапі ситуація змінилася, оскільки президент РФ Володимир Путін порушив міжнародне право.

“Ми маємо подумати, які гарантії ми можемо дати Україні”, – зазначив глава Мюнхенської конференції з безпеки. “Я вважаю, що ми не повинні зараз більше виключати членство України в НАТО”, – наголосив Гойсґен.

Коментуючи ситуацію з ядерними погрозами російського президента Путіна, голова Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що вони насамперед спрямовані на те, щоб вплинути на ФРН.

“Погрози застосування ядерної зброї адресовані насамперед Німеччині”, – наголосив він. За його словами, президент РФ у такий спосіб намагається посилити страхи та послабити підтримку України. “Ми повернулися до логіки холодної війни”, – пояснив Гойсґен.

Він додав, що США ясно дали зрозуміти Москві, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для РФ.

“Не можу уявити, що серед російських генералів є самогубці, які могли б виконати подібний наказ”, – зазначив голова конференції. На його думку, російський лідер не хоче поставити себе у ситуацію тотальної світової ізоляції. Китай також не пробачить РФ застосування ядерної зброї.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив 26 жовтня, що РФ провела навчання щодо завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. За їх проведенням спостерігав президент Володимир Путін.

Путін також у режимі відеоконференції провів зустріч з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), зазначили у Кремлі.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не можна допустити зменшення військової допомоги Україні, оскільки в результаті це зробить НАТО більш уразливим, а світ — небезпечнішим. Він також нагадав РФ про наслідки у разі застосування нею ядерної зброї.