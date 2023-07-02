ФРН та Польща поки що не домовилися про обслуговування танків Leopard для України — Der Spiegel

Джерело: Der Spiegel
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус детально акцентував, наскільки важливий для України німецько-польський спільний проєкт. Танкова майстерня гарантує, що поставлені системи озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими або зношеними в бою, “можуть бути швидко відремонтовані та відремонтовані за потреби”.
Одначе Берлін і Варшава досі сперечаються стосовно деталей структури спільного підприємства. Перший проєкт контракту доступний вже кілька днів. Однак документ досі так і не підписали через різні спірні моменти.
У галузевих колах кажуть, що проєкт поки що гальмує Польща. Польська компанія PGZ, наприклад, представила дуже своєрідні уявлення про вартість обслуговування танків. Зокрема, PGZ хоче взяти понад 100 тисяч євро за так звану “первинну діагностику” танків. У Німеччині для цього зазвичай потрібно лише близько 12 000 євро. Крім того, PGZ не хоче брати на себе жодних гарантій на ремонт.
Зауважимо, 23 травня у Брюсселі глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак провів перемовини з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо запуску хабу для обслуговування танків Leopard, що вже спорядили Україні. Такий хочуть запустити у Польщі.
26 квітня міністр оборони Польщі зазначив, що на базі заводу Bumar-Łabędy у Глівицях, що на півдні Польщі, з травня розпочнеться ремонт та обслуговування танків Leopard 2А4 та 2А6 для України.
Раніше Маріуш Блащак повідомляв, що у Польщі, ймовірно, можуть запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом та обслуговуванням танків Leopard, постачених Україні.
Зауважимо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, виведену з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.
- У Словаччині, на кордоні з Україною, розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти РФ. Зокрема тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000.
- Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.
- Чеське збройове підприємство VOP CZ та український державний концерн “Укроборонпром” домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин. З міркувань безпеки не називають точну кількість техніки, яку переглянуть в Чехії в найближчі місяці. Після ремонту танки попрямують безпосередньо на поле бою.