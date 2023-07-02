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ФРН та Польща поки що не домовилися про обслуговування танків Leopard для України — Der Spiegel

Наприкінці травня у Польщі мали відкрити ремонтний центр з обслуговування споряджених Україні танків Leopard. Однак досі Німеччина та Польща не можуть домовитися – і справа не лише у коштах.

Понеділок, 3 липня 2023, 00:59
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Джерело: Der Spiegel

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус детально акцентував, наскільки важливий для України німецько-польський спільний проєкт. Танкова майстерня гарантує, що поставлені системи озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими або зношеними в бою, “можуть бути швидко відремонтовані та відремонтовані за потреби”.

Одначе Берлін і Варшава досі сперечаються стосовно деталей структури спільного підприємства. Перший проєкт контракту доступний вже кілька днів. Однак документ досі так і не підписали через різні спірні моменти.

У галузевих колах кажуть, що проєкт поки що гальмує Польща. Польська компанія PGZ, наприклад, представила дуже своєрідні уявлення про вартість обслуговування танків. Зокрема, PGZ хоче взяти понад 100 тисяч євро за так звану “первинну діагностику” танків. У Німеччині для цього зазвичай потрібно лише близько 12 000 євро. Крім того, PGZ не хоче брати на себе жодних гарантій на ремонт.

Зауважимо, 23 травня у Брюсселі глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак провів перемовини з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо запуску хабу для обслуговування танків Leopard, що вже спорядили Україні. Такий хочуть запустити у Польщі.

26 квітня міністр оборони Польщі зазначив, що на базі заводу Bumar-Łabędy у Глівицях, що на півдні Польщі, з травня розпочнеться ремонт та обслуговування танків Leopard 2А4 та 2А6 для України.

Раніше Маріуш Блащак повідомляв, що у Польщі, ймовірно, можуть запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом та обслуговуванням танків Leopard, постачених Україні.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, виведену з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.

Теги: PGZ, Німеччина, Пісторіус, Польща, ремонтний хаб, Берлин, Варшава, леопард, танки

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