Повідомила Наталя Жижченко в Instagram
У Наталі Жижченко та її чоловіка Євгена Філатова народилась донечка, яку назвали Ліна. Три роки тому артистка народила сина, якого звуть Саша.
Про свою вагітність Жижченко не розповідала прихильникам.
Співачка народжувала в одному з приватних пологових будинків Києва.
У коментарях до публікації Наталю привітали колеги Світлана Тарабарова, Наталка Денисенко, Юлія Саніна, Джамала, Монатік, Олена Кравець, Соломія Вітвіцька та інші.
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