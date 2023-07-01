Повідомила Наталя Жижченко в Instagram

У Наталі Жижченко та її чоловіка Євгена Філатова народилась донечка, яку назвали Ліна. Три роки тому артистка народила сина, якого звуть Саша.

Про свою вагітність Жижченко не розповідала прихильникам.

Співачка народжувала в одному з приватних пологових будинків Києва.

У коментарях до публікації Наталю привітали колеги Світлана Тарабарова, Наталка Денисенко, Юлія Саніна, Джамала, Монатік, Олена Кравець, Соломія Вітвіцька та інші.