Мультиплікаційний фільм Frozen II став найкасовішим анімаційним фільмом в світі за весь час, збори якого досягли 1,325 мільярдів доларів.

Про це повідомляється на порталі Box Office Mojo.

Фільм Star Wars: The Rise of Skywalker лідирує на внутрішньому ринку США протягом третє вихідних поспіль, зібравши майже 450 мільйонів доларів (за 17 днів) в Штатах і більше 900 мільйонів доларів по всьому світу. Варто зазначити, що тільки в ці вихідні фільм зібрав приблизно 33,7 мільйона доларів.

Психологічний хоррор Sony “Прокляття” (The Grudge) перевершив очікування і увійшов до п’ятірки кращих на вихідних.

Картина Jumanji: The Next Level зібрала 26,6 млн. доларів в ці вихідні. На світовому ринку “Джуманджі” заробив ще 42,4 млн. доларів за ці вихідні – всього з моменту релізу картина отримала 610 млн. доларів.

Цими вихідними нових масштабних міжнародних релізів не було.

Мультфільм Frozen II обійшов по зборах першу частину (1,281 млн. доларів) і “Суперсімейку-2” (1,243 млн. доларів).