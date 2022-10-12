Федеральна служба безпеки Російської Федерації провела розслідування щодо вибуху на Кримському мосту. За даними росіяни організатором нібито є Головне управління розвідки України та його голова Кирило Буданов.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “РИА Новости”.

Зазначається, що в межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту росіяни затримали п’ятьох громадян РФ, трьох громадян України та Вірменії, які нібито брали участь у підготовці злочину.

Також ФСБ спільно з Слідчим комітетом РФ дійшли висновку, що так званим “організатором” вибуху на Кримському мосту було Головне управління розвідки Міноборони України, зокрема його керівник Кирило Буданов, співробітники та агенти.

За версією спецслужб РФ, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе.

До переправлення вантажу буцімто були причетні громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.

ДОВІДКА: вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Спершу в Росії повідомляли, що на мосту загорілась цистерна з паливом.

Вже згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух. За даними РФ, на мосту вибухнула вантажівка. Окупаційна влада Криму поспішила звинуватити у вибуху та руйнуванні мосту “українських вандалів”.

Додамо, що за даними Слідчого комітету РФ, внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло троє осіб.