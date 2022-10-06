На кордонах РФ з Латвією та Естонією стоять великі черги громадян України, які намагаються виїхати з території держави-терориста, однак Федеральна служба безпеки Російської Федерації не випускає тих, хто має російський паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що люди очікують від 2 до 6 днів. В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорта РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати, а якщо встановлюють, що у громадянина України є російський паспорт, то таку людину не випускають із РФ.

Також за даними міністерства, зокрема, випускають громадян України, які прописані в Криму, але не мають паспорта РФ. При перетині кордону українським громадянам допомагають волонтери – вони забезпечують людей їжею, водою тощо.

Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безплатним переїздом до іншого пункту пропуску.

У Мінреінтеграції нагадали, що українці, які потрапили у складну ситуацію за кордоном чи потребують допомоги, можуть телефонувати на гарячу лінію WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.