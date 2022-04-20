За інформацією головного управляння розвідки міністерства оборони України, на тлі невдач у війні проти України Росія розпочала "чистки" серед керівників псевдореспублік Донбасу.

Про це йдеться у дописі ГУР МОУ у Facebook.

Зокрема за даними української розвідки, Федеральна служба безпеки РФ арештувала Корнета Ігоря Олександровича, який вважається “очільником МВС ЛНР”. Наразі його утримують в одному зі слідчих ізоляторів ФСБ у Ростові-на-Дону.

У розвідці також зауважили, що арешт Корнета викликав негативну реакцію серед силових та політичних структур в ОРЛО. Вони оцінили дії ФСБ РФ як “початок змін у силовому блоці”.

Водночас так званий очільник тимчасово окупованих районів Луганщини Леонід Пасічник докладає всіх зусиль, щоб звільнити Корнета та відновити його на посаді у “республіці”.

У ГУР МОУ резюмували, що “чистки” у верхівці псевдореспубліки свідчать про те, що Москва розуміє неспроможність так званих керівників “ЛНР” виконувати поставлені задачі щодо війни проти України.

Проводячи кадрові зміни та залякування керівників псевдореспублік, Кремль намагається у максимально короткі терміни налагодити мобілізацію у тимчасово окупованих районах Луганщини, щоб таким чином компенсувати втрати у частинах та підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовжувати ведення бойових дій проти України.