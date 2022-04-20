Про це йдеться у дописі ГУР МОУ у Facebook.
Зокрема за даними української розвідки, Федеральна служба безпеки РФ арештувала Корнета Ігоря Олександровича, який вважається “очільником МВС ЛНР”. Наразі його утримують в одному зі слідчих ізоляторів ФСБ у Ростові-на-Дону.
У розвідці також зауважили, що арешт Корнета викликав негативну реакцію серед силових та політичних структур в ОРЛО. Вони оцінили дії ФСБ РФ як “початок змін у силовому блоці”.
Водночас так званий очільник тимчасово окупованих районів Луганщини Леонід Пасічник докладає всіх зусиль, щоб звільнити Корнета та відновити його на посаді у “республіці”.
У ГУР МОУ резюмували, що “чистки” у верхівці псевдореспубліки свідчать про те, що Москва розуміє неспроможність так званих керівників “ЛНР” виконувати поставлені задачі щодо війни проти України.
Проводячи кадрові зміни та залякування керівників псевдореспублік, Кремль намагається у максимально короткі терміни налагодити мобілізацію у тимчасово окупованих районах Луганщини, щоб таким чином компенсувати втрати у частинах та підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовжувати ведення бойових дій проти України.
- Нагадаємо, план з мобілізації 26 000 “резервістів” з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки всіляко уникають призову, воліючи не бути “гарматним м’ясом” в армії окупанта.
- Також згідно зі здобутими воєнною розвідкою України документами, першу танкову армію Росії готували до вторгнення та захоплення території Білорусі.
- Раніше українські розвідники встановили, що в російській армії тривають “зачищення” командирів, які в різний спосіб зазнали фіаско під час виконання злочинних завдань на території України.