За даними розвідки, Росія намагається влаштувати державний переворот у Молодові, щоб скинути прозахідну владу країни на чолі з Маєю Санду.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані української розвідки.

У вересні в Кишиневі відбувся мітинг біля президентського палацу Молдови, на якому тисячі протестувальників вимагали відставки президентки Молдови Маї Санду. Особа, яка була лідером протесту — лідер опозиційної партії у вигнанні в Ізраїлі — незабаром отримав аплодисменти з Москви.

Один російський високопосадовець похвалив організатора протесту Ілана Шора як “гідного довгострокового партнера” і навіть запропонував молдавському регіону, очолюваному партією Шора, дешеву російську газову угоду.

35-річний Шор, якого Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії називає “молодим”, є провідною фігурою в спробах Кремля підірвати цю колишню радянську республіку, про що свідчать різноманітні розвідувальні документи, а також дані українських молдовських та західних офіційних осіб.

Документи — отримані українською розвідкою та розглянуті The Washington Post — ілюструють, як Москва продовжує намагатися маніпулювати країнами Східної Європи, навіть у той час, коли війська РФ зазнають невдач у повномасштабній війні проти України.

Документи та інтерв’ю свідчать, що ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських проросійських політиків і переорієнтувати Кишинів на Москву.

Міністерство фінансів США цього тижня наклало санкції на численні російські або молдовські організації та осіб, включаючи Шора, заявивши, що він “координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові” і “отримав підтримку Росії”, а також працював у червні “з московськими організаціями, щоб підірвати” прагнення Молдови приєднатися до Європейського Союзу.

Також відомо, що керівний контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови був переданий близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що дало Шору важливу платформу для просування, орієнтованого на Москву.

Крім того, перехоплені комунікації свідчать, що ФСБ направила групу російських політтехнологів консультувати партію Шора. І, згідно з документами, ФСБ контролювала угоду, в якій російський олігарх придбав один із головних активів Шора, щоб захистити його від влади Молдови.

“Партію Шора мали позиціювати як партію “конкретної дії”, популістську партію, яка змінює життя людей на краще”, – писали російські стратеги у звіті ФСБ. який був серед документів, розглянутих The Post.

В інтерв’ю Шор заперечував, що отримував підтримку з Москви, зокрема з боку спецслужб.

“Ми є абсолютно незалежною партією, яка захищає лише позицію громадян Молдови”, – сказав він.

Він звинуватив прозахідний уряд Молдови в наближенні країни до, за його словами, “економічного колапсу”.

У заяві, опублікованій після запровадження санкцій США, Шор зухвало прокоментував їх як “перемогу”, яка показала, що президентка Молдови “справді злякалась протестів, розуміючи, що її дні полічені і що ми скинемо її з посади.”

Офіційні особи Молдови та США побоюються, що спроби Кремля підірвати Молдову – що є частиною кампанії, яка триває десятиліттями – можуть тільки посилитися, якщо РФ зазнає подальших втрат в Україні.

“Останнім часом, коли Росія стикається з військовими невдачами та глобальним обуренням через її жорстокі дії в Україні, російські оперативники розглядають все більш відчайдушні заходи, щоб запобігти подальшій ерозії свого впливу”, — йдеться у заяві Міністерства фінансів, яка оголосила про санкції проти Шора та інших осіб.

Молдова, яка разом з Україною отримала статусу кандидата на вступ до ЄС особливо вразлива до російського тиску через майже 100% залежність від російського газу.

Більш ніж п’ятикратне підвищення цін на газ цього року сильно вдарило по 2,5-мільйонному населенню країни, а рахунки за електроенергію тепер становлять понад 60% від середньостатистичних витрат на життя молдаванина, заявили чиновники в Кишиневі.

“Вони дуже збентежені всією операцією в Україні, і їм потрібен десь успіх. Я особисто побоююся, що Молдова є легшою мішенню, ніж Україна. Отже, для своєрідного морального переозброєння російського суспільства в Молдові могли б використовувати різні інструменти. Перший – економічний”, – сказав в інтерв’ю Олег Серебрян, віцепрем’єр-міністр Молдови.

“Газпром” скоротив газопостачання до Молдови на 30% цього місяця і погрожує подальшими скороченнями в листопаді.

Російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі України ще більше посилюють тиск. Україна постачала 30% електроенергії в Молдову, але бомбардування українських електростанцій означає, що Молдові довелося замість цього звернутися до Румунії, і лінії електропередач звідти вже працюють на повну потужність.

Крім того, Придністров’я – анклав, окупований російськими військами, який контролює електростанцію, що забезпечує решту 70% потреб країни в електроенергії – цього тижня заявило, що різко скорочує ці обсяги через скорочення постачання газу “Газпромом”.

“Кожна бомба, яка падає на українську електростанцію, є бомбою, яка також падає на молдовську електроенергію”, — сказав Ніку Попеску, міністр закордонних справ Молдови.

Офіційні особи побоюються, що організовані Шором протести, хоч і відносно невеликі, поки що, можуть посилитися, коли настане зима, і що енергетична криза може бути використана для повалення уряду Молдови.

“Після України, Молдова — це та країна, на якій ми зосереджуємо увагу”, — сказав один західний чиновник.

Новий антикорупційний прокурор Молдови цього місяця затримав 24 особи, зокрема членів партії Шора, у зв’язку з ймовірним незаконним фінансуванням демонстрацій, причому прокурор заявив, що слідчі вилучили 20 чорних сумок, наповнених 3,5 мільйонами леїв (близько 181 000 доларів США) готівкою. Партія Шора заявила, що арешти є “тиском” з боку влади з метою зірвати антиурядові протести.

Шор в інтерв’ю сказав, що уряд Молдови винен у зростаючій економічній кризі, оскільки він “порушує нейтральний статус Молдови та завдає шкоди народу Молдови, тому що сьогодні для нормальних людей добрі відносини з Москвою є основою для отримання нормальні ціни на газ”.

“Росіяни дуже добре вміють експортувати дві речі: одну — енергетику, а другу — корупцію”, — сказав представник служби безпеки Молдови, який, як і деякі інші, говорив на умовах анонімності.

Згідно з документами, з 2016 року операцію ФСБ у Молдові очолює Дмитро Мілютін, генерал служби безпеки, який є заступником начальника Департаменту оперативної інформації.

За словами чиновників, більшу частину свого перебування на посаді Мілютін працював через Ігоря Чайку, російського бізнесмена, сина колишнього генпрокурора Росії. Чайка є послом у Молдові пов’язаної з Кремлем бізнес-асоціації “Деловая Россия”.

Міністерство фінансів також наклало санкції на Чайку, заявивши, що “спільно з прессекретарем Кремля Дмитром Пєсковим” він “розробив детальні плани підриву президента Молдови Маї Санду та повернення Молдови в сферу впливу Росії”.

Крім того, за словами міністерства фінансів США, російський уряд використовував “компанії Чайки як прикриття для перекачування грошей колаборантським політичним партіям у Молдові. Деякі з цих незаконних коштів на виборчу кампанію були призначені для хабарів і фальсифікації виборів”.

Мілютін спілкувався з Чайкою понад 6 тисяч разів у період з грудня 2020 року по червень 2022 року, йдеться в документах української розвідки.

ФСБ, Мілютін і Чайка не відповіли на прохання про коментарі. Пєсков сказав The Post, що “звичайно” знає Чайку, але ніколи не працював з ним над будь-якими планами відновлення російського впливу в Молдові. “Я не маю нічого спільного з Молдовою”, — сказав він.

Документи свідчать, що донедавна основним агентом ФСБ у Молдові була Соціалістична партія на чолі з Ігорем Додоном, який був промосковським президентом Молдови з 2016 по 2020 рік.

Однак стратегія Соціалістичної партії дала поганий ефект у 2020 році, коли населення Молдови відкинуло Додона після того, як він потрапив у серію корупційних скандалів.

В одному таємно записаному відео, яке просочилося в 2019 році, Додон зізнався, що отримував фінансування від Кремля, зокрема від “Газпрому”, і сказав, що йому потрібно від 800 000 до 1 мільйона доларів на місяць для покриття “поточних витрат” його партії.

У 2020 році у Молдові президентські вбори виграла Мая Санду.

У відповідь ФСБ розробила план — датований 21 листопада 2020 року, з яким ознайомилася The Post — використовувати позицію соціалістів як найбільшої партії в парламенті разом із партією Шора для збереження впливу російського відомства, зокрема шляхом ухвалення закону, який передасть контроль над молдовською службою безпеки та розвідки від президента до парламенту. Однак партія Додона не отримала підтримки на парламентських виборах у 2021 році, тому цей план провалився.

Молдавські політтехнологи, найняті ФСБ, доповіли Москві у вересні 2021 року, що поразка Соціалістичної партії стала “результатом системної кризи” і що Додон був людиною з “незворотно зіпсованою репутацією”, яку слід усунути з політичної сцени.

Москва швидко активізувала пошуки політичної заміни Додону. Шор, який прийшов у політику з минулого, керуючи великим молдовським банком і мережею магазинів безмитної торгівлі разом із комерційним аеропортом Молдови, розглядався соціологами, які працювали на ФСБ, як щось на кшталт шоумена-популіста, але таким, яким можна маніпулювати, свідчать документи.

Він досяг першого успіху в 2015 році, коли його обрали мером молдовського міста Орхей. Але через два роки його визнали винним у розкраданні 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови — пограбуванні 2014 року, внаслідок якого дефіцит бюджету молдавського уряду становив 8% валового внутрішнього продукту.

Шор залишався мером, поки оскаржував вирок, але потім виїхав з країни до Ізраїлю в 2019 році, заперечуючи звинувачення в банківській крадіжці, яку він назвав політично мотивованою. Він продовжував керувати партією з вигнання, і вона посіла третє місце на парламентських виборах 2021 року, набравши 5,7% голосів.

“У декого на Шора явна алергія, це неприйнятна фігура. Але для інших він справжній кумир і лідер”, – йдеться у звіті стратегів ФСБ за квітень 2021 року.

У своїй заяві мінфін США зазначив, що “дружиною Шора є російська поп-співачка Сара Львівна Шор, якій президент Росії Володимир Путін присвоїв звання заслуженої артистки РФ”. Вона відома під сценічним псевдонімом Жасмін.

Як свідчать документи, найняті Кремлем політтехнологи вперше приїхали до Кишинева з Росії в березні 2021 року, щоб таємно працювати з партією Шора. Вони доклали чимало зусиль, щоб переконатися, що їхня присутність таємна, купуючи передплачені SIM-карти для телефонів-записувачів і приховуючи адреси квартир, які вони знімали, навіть для членів партії Шора, згідно із запискою, написаною одним із них, яка є частиною документів.

Серед заходів, які вони рекомендували партії Шора, було стерти якомога більше “негативного фону”, імовірно, мовиться про колишню судимість Шора, і спробувати очистити його імідж в Інтернеті.

У таблиці, яка була частиною рекомендацій, надісланих до ФСБ, стратеги пропонували пропонувати журналістам винагороду за видалення статей.

Шор також отримав допомогу від ФСБ у ще одному питанні. Йдеться про його бізнес. Так, на тлі конфлікту з владою Молдови, пакет акцій Шора у компанії, яка керує стратегічно важдливим аеропортом Кишинева, передали впливовому російському мільярдеру Андрію Гончаренку.

В інтерв’ю Шор сказав, що він ніколи не володів часткою в аеропорту і що він пішов з посади голови його правління влітку 2019 року, коли, згідно з новинами, контроль над компанією був проданий Натаніелю Ротшильду, британському бізнесмену.

Проте в документах ФСБ, які обговорюють угоду, у січні 2020 року аеропорт все ще був “активом Шора”. Про це заявляли й моладвські посадовці. Особа, знайома з угодою, сказала, що Ротшильд придбав опціон на покупку компанії, але так і не завершив угоду. Прессекретар Ротшильда відмовився від коментарів.

Жителям Молдови дані про фінансові махінації Шора можуть здаватись далеками, на тлі підвищення тарифів. Для багатьох демонстрантів – попри твредження прокурора, що мітинги є проплаченими – важливішою залишається тема комунальних тарифів.

“Люди виходять, тому що ми не можемо дозволити собі жити. Газ подорожчав у п’ять разів, а пенсії та зарплати ті самі. На народні свята Шор дарував нам подарунки. А ці хлопці при владі просто показали нам кулаки”, – розповіла пенсіонерка Зіна

За останні два тижні протестувальники, яких підтримує Шор, почали використовувати все більш агресивну тактику, і в міру того, як енергетична криза в Молдові посилюється, у Кишиневі та західних столицях зростає тривога.

Росіяни роблять усе можливе, щоб вимкнути світло, сказав західний посадовець.

“Їм не потрібно робити більше, ніж це, щоб дестабілізувати уряд Молдови”, – сказав він.