Джерело: Reuters
Служба безпеки ФСБ заявила, що невстановлена кількість російських громадян готувала теракт на так зване “замовлення представників українських воєнізованих формувань”.
Поліціанти заявили, що чоловік стріляв і намагався вбити співробітників ФСБ.
“На попередження він не реагував. Зловмисник був убитий вогнем у відповідь”, – повідомили в Комітеті.
Зазначимо, що вчора, 5 липня, Служба безпеки ФСБ Росії затримала чоловіка, підозрюваного в плані знищення енергетичного об’єкта на острові Сахалін біля тихоокеанського узбережжя Росії.
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