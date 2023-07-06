У четвер, 6 липня, служба безпеки ФСБ застрелила 38-річного росіянина, який готувався підірвати енергетичний об'єкт у Тюменській області.

Джерело: Reuters

Служба безпеки ФСБ заявила, що невстановлена ​​кількість російських громадян готувала теракт на так зване “замовлення представників українських воєнізованих формувань”.

Поліціанти заявили, що чоловік стріляв і намагався вбити співробітників ФСБ.

“На попередження він не реагував. Зловмисник був убитий вогнем у відповідь”, – повідомили в Комітеті.

Зазначимо, що вчора, 5 липня, Служба безпеки ФСБ Росії затримала чоловіка, підозрюваного в плані знищення енергетичного об’єкта на острові Сахалін біля тихоокеанського узбережжя Росії.