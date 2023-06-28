Джерело: The Telegraph з посиланням на власні джерела у британських спецслужбах
Як пояснили у виданні, Пригожин зупинив похід на Москву через погрози родинам його найманців.
За даними ЗМІ, кількість задіяних “вагнерівців” сягала 8000 осіб, а не 25 000, як писали інші медіа. Водночас зазначається, що все ще незрозуміло, про що саме домовилися Пригожин та Кремль.
Раніше #Букви повідомляли, що у ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина більше бойовиків, ніж кількість солдат у збройних силах деяких невеликих країн. А чисельність його війська може стати вдвічі більшою, якщо до Пригожина приєднаються помилувані вагнерівці.
Співрозмовники The Telegraph наголосили, що під питанням залишається й доля міністра оборони Сергія Шойгу.
Проте в Інституті вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не звільнятиме Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ, оскільки це буде схоже на поступку власнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину.
Крім того, у виданні підкреслили, що вплив збройного заколоту власника ПВК “Вагнер” Пригожина на перебіг українсько-російської війни ще буде відчутний, вже незабаром його побачать всі.
Натомість міністр оборони України Олексій Резніков закликав не покладатися на “заколоти і бунти” в Росії для успіху на фронті. Він наголосив, що російські військові не втратили бойовий дух.
- Генерал Сергій Суровікін, заступник командувача військовими операціями Росії в Україні, заздалегідь знав про те, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планує повстання проти Міноборони РФ.
- Фахівці Інститутту вивчення війни вважають, що після президент РФ Володимир Путін намагається представити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та в російському суспільстві.
- Перерваний путч глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади Володимира Путіна. Або, як сказав лідер російської опозиції Михайло Ходорковський: “Тепер країна і світ знають, що можна повстати проти Путіна”.
- Міністерка Анналена Бербок зазначила, що заколот очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував, що розпочавши та продовжуючи повномасштабну війну проти України президент Росії Володимир Путін руйнує власну країну.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що на утримання ПВК “Вагнер” країна-агресор витратила близько 1 млрд доларів. Протягом повномасштабної війни Кремль стверджував, що нібито не має стосунку до приватної військової компанії, яку легалізували у 2023 році, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.