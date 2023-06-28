Джерело: The Telegraph з посиланням на власні джерела у британських спецслужбах

Як пояснили у виданні, Пригожин зупинив похід на Москву через погрози родинам його найманців.

За даними ЗМІ, кількість задіяних “вагнерівців” сягала 8000 осіб, а не 25 000, як писали інші медіа. Водночас зазначається, що все ще незрозуміло, про що саме домовилися Пригожин та Кремль.

Раніше #Букви повідомляли, що у ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина більше бойовиків, ніж кількість солдат у збройних силах деяких невеликих країн. А чисельність його війська може стати вдвічі більшою, якщо до Пригожина приєднаються помилувані вагнерівці.

Співрозмовники The Telegraph наголосили, що під питанням залишається й доля міністра оборони Сергія Шойгу.

Проте в Інституті вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не звільнятиме Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ, оскільки це буде схоже на поступку власнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину.

Крім того, у виданні підкреслили, що вплив збройного заколоту власника ПВК “Вагнер” Пригожина на перебіг українсько-російської війни ще буде відчутний, вже незабаром його побачать всі.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков закликав не покладатися на “заколоти і бунти” в Росії для успіху на фронті. Він наголосив, що російські військові не втратили бойовий дух.