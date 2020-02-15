Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. У зв'язку з цим в Україні відкрито кримінальне провадження.

Про це поінформували в прес-службі прокуратури АР Крим.

Кримінальне провадження відкрито за статтями 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та 278 (Викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового) Кримінального кодексу України.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії Головним управлінням Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі розпочато кримінальне провадження за статтями 146 і 278 Кримінального кодексу України за фактом незаконного захоплення “співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії” українського судна з чотирма людьми на борту”, – зазначається в повідомленні.

Слідством встановлено, що окупаційні “правоохоронці” сьогодні затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

Російське агентство “Інтерфакс” раніше повідомляло, що капітан судна нібито “не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував втекти”.

Згідно з повідомленням росЗМІ, під час огляду судна було виявлено “понад 290 екземплярів камбали-калкана”, а також “незаконне знаряддя лову”. Крім того, стверджується, що на судні нібито були відсутні суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) риби.

Попередньо команда корабля затримана на 48 годин “до з’ясування обставин”.