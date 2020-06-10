Федеральна служби безпеки Росії заявила про затримання в окупованому Криму п'яти чоловік, ніби пов'язаних з "українськими радикальними формуваннями".

Про це заявили в прес-службі ФСБ.

“В результаті проведених заходів затримано п’ятьох громадян Російської Федерації. Встановлено, що затримані здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі” Інтернет “ідеологію тероризму і екстремізму”, – сказано в повідомленні.

При цьому в російській спецслужбі стверджують, що вилучили у затриманих зброю, вибухівку, а також нібито засоби зв’язку з “інформацією про зв’язки з представниками радикальних українських формувань”.

Відзначається, що окупаційна влада планують звинуватити затриманих в “підготовці до здійснення терористичного акту” і “публічних закликах до здійснення терористичної діяльності”.

Також повідомляється, що статті законодавства окупантів, які інкримінуються затриманим, передбачають позбавлення волі на строк до 20 років.