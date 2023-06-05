Міський голова міста Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) з’явилися підрозділи навчених шпигунів.

Джерело: Іван Федоров в Telegram.

“ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені “нелюди” вишукують патріотично настроєних громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись”, – йдеться в дописі.

Також міський голова Мелітополя закликав громадян бути обережними та обачними.

Нагадаємо, у населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 російських загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.

Окрім цього, російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою.

Як повідомляли #Букви, у тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.