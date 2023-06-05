Джерело: Іван Федоров в Telegram.
“ФСБ завезли у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені “нелюди” вишукують патріотично настроєних громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись”, – йдеться в дописі.
Також міський голова Мелітополя закликав громадян бути обережними та обачними.
Нагадаємо, у населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 російських загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.
Окрім цього, російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою.
Як повідомляли #Букви, у тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.
- 29 березня, у всіх районах тимчасово окупованого Мелітополя було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, сталося влучання у локомотивне депо.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- Окупаційна “адміністрація” на захоплених росіянами територіях припиняє показ українських телеканалів. У такий спосіб, у Мелітополі та Приазовському транслюється лише російське телебачення.