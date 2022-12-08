У четвер, 8 грудня, Угорщина виступила проти дев'ятого пакета антиросійських санкцій, який передбачає нові обмеження для політиків, компаній та банків з РФ, а також ускладнення доступу до безпілотників.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

“На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії й пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам”, — йдеться у матеріалі FT.

Високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей сказав виданню, що Угорщина “поводиться складно скрізь, де тільки можна”, що стає досить передбачуваним.

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані обстріли цивільної інфраструктури України та воєнні злочини.

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких – російські військовослужбовці, представники оборонпрому, члени Держдуми та Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Також Єврокомісія пропонує санкції проти трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення. До пакета, зокрема, ввійшли заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.