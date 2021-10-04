Фуміо Кісіда офіційно вступив на посаду нового прем'єр-міністра Японії, змінивши Йосіхіде Суга, який пішов у відставку після всього лише одного року перебування на посаді.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

64-річний Кісіда минулого тижня виграв гонку і тепер очолить правлячу Ліберально-демократичну партію Японії (ЛДП).

Тепер на новій посаді йому доведеться стикнутися з низкою складних проблем, серед яких відновлення економіки після пандемії і загрози з боку Північної Кореї.

Він також сподівається допомогти своїй партії відновити підтримку у населення, яка сильно впала через прагнення провести Олімпійські ігри під час пандемії.

Попередник Суга вирішив піти з посади прем’єр-міністра через різке падіння рейтингів в опитуваннях, викликане боротьбою з пандемією.

Кісіда тепер очолить ЛДП на загальних виборах, які повинні відбутися до листопада.

Сьогодні оголосять нових членів кабінету міністрів.

Хто такий Фуміо Кисида?

64-річний Кісіда відбувається з політичної родини. І його батько, і дід були членами Палати представників країни.

Він найдовше міністрів закордонних справ перебував на посаді – з 2012 по 2017 рік.

Уродженець Хіросіми, він виступає проти використання ядерної зброї.