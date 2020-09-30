Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров у своєму Telegram-каналі.
“Сьогодні ми додаємо вбудовану функцію коментарів в каналах. Після оновлення Telegram ви зможете залишати коментарі в деяких каналах, у тому числі і в цьому”, – йдеться в повідомленні.
За словами Дурова, коментарі будуть схожі на груповий чат, тобто всі коментарі будуть прикріплені до певного каналу.
Він також зазначив, що коментатори зможуть залишати голосові повідомлення або GIF зображення, а адміністратори каналів зможуть ввести відповідні обмеження.
Крім того, розробники оновили пошукові фільтри, які полегшать пошук повідомлень.
Протягом наступних 10 днів Дуров буде публікувати повідомлення в своєму Telegram-каналі для того, щоб протестувати нову функцію.
- Раніше повідомлялося, що у роботі месенджера Telegram стався глобальний збій.