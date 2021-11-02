#Букви стежитимуть за матчем наживо.

Вже о 22:00 “Динамо“ та “Барселона“, що зустрічалися 11 разів і жодного разу не зіграли внічию, розпочнуть матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

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Через те, що Київ опинився у червоній зоні карантину, допуск глядачів, які мають квитки, на трибуни можливий лише за наявності COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів на коронавірус або ж довідок про одужання від коронавірусної хвороби.

Перевірку цих документів правоохоронці здійснюють перед входом на арену.

Динамо-Барселона 02.11.2021 Динамо-Барселона 02.11.2021 Динамо-Барселона 02.11.2021

Динамо-Барселона 02.11.2021

Попри попередження на сайті стадіону про обов’язковий масковий режим, чимало осіб присутні без масок або з масками, спущеними до підборіддя.

Динамо-Барселона 02.11.2021

Динамо-Барселона 02.11.2021 Динамо-Барселона 02.11.2021

Глядачі, що пройшли перевірку, потроху займають свої місця. Серед них також можна побачити осіб без засобів індивідуального захисту. Дотримання маскового режиму не контролюється.

  • Про те, де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Чемпіонів, за посиланням.