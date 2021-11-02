Незабаром на НСК “Олімпійський“ у Києві розпочнеться матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та каталонською "Барселоною".

#Букви стежитимуть за матчем наживо.

Вже о 22:00 “Динамо“ та “Барселона“, що зустрічалися 11 разів і жодного разу не зіграли внічию, розпочнуть матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

Через те, що Київ опинився у червоній зоні карантину, допуск глядачів, які мають квитки, на трибуни можливий лише за наявності COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів на коронавірус або ж довідок про одужання від коронавірусної хвороби.

Перевірку цих документів правоохоронці здійснюють перед входом на арену.

Попри попередження на сайті стадіону про обов’язковий масковий режим, чимало осіб присутні без масок або з масками, спущеними до підборіддя.

Глядачі, що пройшли перевірку, потроху займають свої місця. Серед них також можна побачити осіб без засобів індивідуального захисту. Дотримання маскового режиму не контролюється.